Англия15 июля 2025, 15:39 | Обновлено 15 июля 2025, 15:40
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80 млн было мало. Айнтрахт отказал Ньюкаслу в трансфере форварда
Немецкий клуб хочет за Уго Экитике не менее 100 миллионов евро
15 июля 2025, 15:39 | Обновлено 15 июля 2025, 15:40
332
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23-летний французский нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике заинтересовал английский «Ньюкасл».
Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.
Представитель АПЛ предложил за нападающего 80 миллионов евро, но получил отказ.
Известно, что спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше сообщил, что клуб хочет получить за Экитике не менее 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне Экитике сыграл за «Айнтрахт» 33 матча и забил 15 мячей.
Также за французского форварда борется «Манчестер Юнайтед».
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