СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Кайрат – Олимпия
20:00 Мальме – Иберия 1999
20:00 Хамрун – Жальгирис
22:00 Брейдаблик – Эгнатия
ТЕННИС
18:30 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Нома Акуге Ноха / Насташа Шунк
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