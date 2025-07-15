СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

Во вторник, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Кайрат – Олимпия

2.39 – 3.26 – 3.16

20:00 Мальме – Иберия 1999

1.26 – 5.98 – 12.60

20:00 Хамрун – Жальгирис

2.23 – 3.42 – 3.32

22:00 Брейдаблик – Эгнатия

1.90 – 3.67 – 4.10

ТЕННИС

18:30 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Нома Акуге Ноха / Насташа Шунк

1.28 – 3.47

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