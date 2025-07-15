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15 июля 2025, 15:11 |
38
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 июля 2025, 15:11 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
ФК Мальме

Во вторник, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Кайрат – Олимпия

Ggbet 2.39 – 3.26 – 3.16

20:00 Мальме – Иберия 1999

Ggbet 1.26 – 5.98 – 12.60

20:00 Хамрун – Жальгирис

Ggbet 2.23 – 3.42 – 3.32

22:00 Брейдаблик – Эгнатия

Ggbet 1.90 – 3.67 – 4.10

ТЕННИС

18:30 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Нома Акуге Ноха / Насташа Шунк

Ggbet 1.28 – 3.47

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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