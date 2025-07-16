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  4. ФОТО. Жена экс-звезды Динамо поразила безупречным телом у бассейна
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16 июля 2025, 12:53 |
813
0

ФОТО. Жена экс-звезды Динамо поразила безупречным телом у бассейна

Ивана Вида радует подписчиков жаркими снимками

16 июля 2025, 12:53 |
813
0
ФОТО. Жена экс-звезды Динамо поразила безупречным телом у бассейна
Instagram. Ивана Вида

Ивана Вида, жена бывшего центрального защитника национальной сборной Хорватии и киевского «Динамо» Домагоя Виды, опубликовала новое фото с отдыха в Греции.

Горячая фотография была сделана у бассейна. Мисс Хорватия 2014 выбрала идеальный ракурс, чтобы во всей красе продемонстрировать подписчикам идеальную фигуру и роскошную грудь.

Домагой Вида выступал за киевское «Динамо» с 2013 по 2018 год, став любимцем столичных болельщиков. В составе столичного клуба хорват провел 160 матчей и забил 13 голов.

ФОТО. Жена экс-звезды Динамо поразила безупречным телом у бассейна

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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