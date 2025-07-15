Флик выбрал 3 игроков, которых Барса должна продать до старта предсезонки

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик составил для руководства клуба список из 3 футболистов, которые должны покинуть команду перед стартом предсезонного турне по Азии. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, в «черный список» немецкого тренера вошли вратари Иньяки Пенья и Марк-Андре тер Штеген, а также полузащитник Ориоль Ромеу.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Барселона» под руководством Ханси Флика завершила на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 88 очков в 38 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Фермина Лопеса в «ПСЖ».