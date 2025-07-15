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  4. Флик выбрал 3 игроков, которых Барса должна продать до старта предсезонки
Испания
15 июля 2025, 23:59 |
416
0

Флик выбрал 3 игроков, которых Барса должна продать до старта предсезонки

Главному тренеру не нужны Иньяки Пенья, Марк-Андре тер Штеген и Ориоль Ромеу

15 июля 2025, 23:59 |
416
0
Флик выбрал 3 игроков, которых Барса должна продать до старта предсезонки
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик составил для руководства клуба список из 3 футболистов, которые должны покинуть команду перед стартом предсезонного турне по Азии. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, в «черный список» немецкого тренера вошли вратари Иньяки Пенья и Марк-Андре тер Штеген, а также полузащитник Ориоль Ромеу.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Барселона» под руководством Ханси Флика завершила на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 88 очков в 38 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Фермина Лопеса в «ПСЖ».

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Ханс-Дитер Флик Иньяки Пенья Марк-Андре тер Штеген Ориоль Ромеу Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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