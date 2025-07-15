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  4. ВИДЕО. «Этот ассист». Ла Лига вспомнила невероятный голевой пас Лунина
Испания
15 июля 2025, 15:41 |
335
0

ВИДЕО. «Этот ассист». Ла Лига вспомнила невероятный голевой пас Лунина

Украинский вратарь ассистировал Винисиусу

15 июля 2025, 15:41 |
335
0
ВИДЕО. «Этот ассист». Ла Лига вспомнила невероятный голевой пас Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Официальный аккаунт Ла Лиги в Instagram опубликовал видео с голевой передачей украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

Ассист украинца произошел в начале ноября 2024 года, в игре 13-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).

На 61-й минуте матча Андрей выполнил точную длинную передачу на Винисиуса Жуниора от своих ворот, которую бразилец позже превратил в ассист.

Эта голевая передача является первой и пока единственной в профессиональной карьере Андрея Лунина.

ВИДЕО. «Этот ассист». Ла Лига вспомнила невероятный голевой пас Лунина

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Осасуна
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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