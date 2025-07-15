ВИДЕО. «Этот ассист». Ла Лига вспомнила невероятный голевой пас Лунина
Украинский вратарь ассистировал Винисиусу
Официальный аккаунт Ла Лиги в Instagram опубликовал видео с голевой передачей украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.
Ассист украинца произошел в начале ноября 2024 года, в игре 13-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).
На 61-й минуте матча Андрей выполнил точную длинную передачу на Винисиуса Жуниора от своих ворот, которую бразилец позже превратил в ассист.
Эта голевая передача является первой и пока единственной в профессиональной карьере Андрея Лунина.
ВИДЕО. «Этот ассист». Ла Лига вспомнила невероятный голевой пас Лунина
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