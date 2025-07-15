Дело в деньгах. Защитник ЦСКА отказался переходить в киевское Динамо

Защитник болгарского ЦСКА и сборной Косова Люмбард Деллова отказался переходить в чемпионат Украины – в услугах футболиста было заинтересовано киевское «Динамо».

По информации Kota Sport, чемпионы Украины планировали пригласить 26-летнего игрока в Премьер-лигу, но конкурировали с турецкими клубами. В контракте Делловы была прописана клаусулу в размере 950 тысяч евро.

ЦСКА не планировал отпускать важного защитника, поэтому предложил Люмбарду продлить сотрудничество. В новом соглашении были прописаны улучшенные финансовые условия и повышение зарплаты.

Ожидается, что в ближайшее время Деллова подпишет новый контракт. Учитывая отсутствие интереса к чемпионату Украины, киевское «Динамо» приняло решение отказаться от этого трансфера.

В сезоне 2024/25 защитник провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Люмбарда составляет один миллион евро.