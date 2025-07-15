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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 14:33 |
730
1

Дело в деньгах. Защитник ЦСКА отказался переходить в киевское Динамо

Лумбард Делова принял решение остаться в чемпионате Болгарии

15 июля 2025, 14:33 |
730
1
Дело в деньгах. Защитник ЦСКА отказался переходить в киевское Динамо
ФК ЦСКА София. Люмбард Деллова

Защитник болгарского ЦСКА и сборной Косова Люмбард Деллова отказался переходить в чемпионат Украины – в услугах футболиста было заинтересовано киевское «Динамо».

По информации Kota Sport, чемпионы Украины планировали пригласить 26-летнего игрока в Премьер-лигу, но конкурировали с турецкими клубами. В контракте Делловы была прописана клаусулу в размере 950 тысяч евро.

ЦСКА не планировал отпускать важного защитника, поэтому предложил Люмбарду продлить сотрудничество. В новом соглашении были прописаны улучшенные финансовые условия и повышение зарплаты.

Ожидается, что в ближайшее время Деллова подпишет новый контракт. Учитывая отсутствие интереса к чемпионату Украины, киевское «Динамо» приняло решение отказаться от этого трансфера.

В сезоне 2024/25 защитник провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Люмбарда составляет один миллион евро.

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чемпионат Болгарии по футболу ЦСКА София Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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Отаман
Навіть якісь другосортні гравці з чемпіонату Болгарії не хочуть грати за фк гундяй суркіса та медведчука 
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