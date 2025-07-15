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Украина. Первая лига
15 июля 2025, 14:13 |
875
0

Украинский клуб, который вылетел из Премьер-лиги, покинули 18 футболистов

Александр Кучер рассказал о трансферной политике одесского «Черноморца»

15 июля 2025, 14:13 |
875
0
Украинский клуб, который вылетел из Премьер-лиги, покинули 18 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил, что после завершения сезона 2024/25 его команду покинули многие футболисты.

Стоит добавить, что по данным известного портала Transfermarkt, состав «моряков» покинули 18 игроков. У большинства из них завершились арендные соглашения.

– Команду по разным причинам покинула большая группа футболистов. Попадали ли вы в своей непродолжительной тренерской карьере в подобную ситуацию?

– Конечно, были такие моменты. Они связаны с положением, которое сейчас есть в нашей стране – с войной. Тогда легионеры, приезжавшие в Украину продолжать карьеру, вынуждены были покидать команду. Эти неприятные моменты влияли на их фактор жизни и из-за волнений за собственную безопасность и другие смежные с этим причины, футболисты уезжали из Украины.

– Более полутора десятков футболистов этим летом – не слишком ли большое это количество кадровых потерь?

– Это, конечно же, бьет по слаженности игровых связок, командной сыгранности. Теперь нужно будет все это наверстывать. Ведь для того, чтобы наиграть эти связи, нужно определенное время. Пришедшие футболисты должны понять, что именно от них требуется и как все это эффективнее всего перенести на футбольное поле, – рассказал Кучер.

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Николай Титюк Источник: UA-Football
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