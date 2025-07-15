Клубы из Венгрии и Кипра. Полесье назвало следующих соперников на сборах

«Полесье» продолжает учебно-тренировочные сборы в Австрии. Команда узнала своих следующих соперников в контрольных матчах.

В среду, 16 июля, «Полесье» завершит программу спаррингов на австрийских учебно-тренировочных сборах. Команда Руслана Ротаня сыграет два матча в один день.

Первым соперником «Полесья» станет венгерский клуб «Академия Пушкаша». В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате Венгрии второе место, отстав от «Ференцвароша» на три очка.

Поединок начнется в 13:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

Во втором спарринге «Полесье» сыграет с клубом «Арис». В прошлом чемпионате Кипра «Арис» финишировал вторым. Отставание от «Пафоса» составило всего одно очко.

Матч «Полесье» – «Арис» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.