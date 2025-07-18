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  4. Вингер Шахтера: «Очень благодарен этому тренеру, как никому другому»
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 07:41 |
532
0

Вингер Шахтера: «Очень благодарен этому тренеру, как никому другому»

Петряк восхищен работой Юрия Вернидуба

18 июля 2025, 07:41 |
532
0
Вингер Шахтера: «Очень благодарен этому тренеру, как никому другому»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк вспомнил период своих выступлений за луганскую Зарю под руководством Юрия Вернидуба. Футболист расхвалил наставника.

«У меня на протяжении карьеры очень много людей, которым я реально благодарен. И ему я благодарен, как никому. В доверии, воспитательных моментах. Это сейчас ты понимаешь. Когда был молод, то Николаевич гонял, кричал, ругал, а ты что-то обижаешься, боишься, огрызаешься. Однако сейчас, когда прошло время, просто низкий поклон и благодарность.

Он научил меня всему. Претензий нет. Он знает, как подойти к каждому в отдельности. Знал, когда немного можно расслабить, а когда п******в дать. Для меня он сделал многое. Я ему за это благодарен», – сказал Петряк.

Ранее Иван признался, что не уходит из расположения донецкого Шахтера из-за того, что получает безумные деньги, которых хватает, чтобы кормить семью.

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Иван Петряк Юрий Вернидуб Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
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