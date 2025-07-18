Вингер Шахтера: «Очень благодарен этому тренеру, как никому другому»
Петряк восхищен работой Юрия Вернидуба
Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк вспомнил период своих выступлений за луганскую Зарю под руководством Юрия Вернидуба. Футболист расхвалил наставника.
«У меня на протяжении карьеры очень много людей, которым я реально благодарен. И ему я благодарен, как никому. В доверии, воспитательных моментах. Это сейчас ты понимаешь. Когда был молод, то Николаевич гонял, кричал, ругал, а ты что-то обижаешься, боишься, огрызаешься. Однако сейчас, когда прошло время, просто низкий поклон и благодарность.
Он научил меня всему. Претензий нет. Он знает, как подойти к каждому в отдельности. Знал, когда немного можно расслабить, а когда п******в дать. Для меня он сделал многое. Я ему за это благодарен», – сказал Петряк.
Ранее Иван признался, что не уходит из расположения донецкого Шахтера из-за того, что получает безумные деньги, которых хватает, чтобы кормить семью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ламин Ямаль является главным претендентом на награду
Церемония состоялась в малазийском городе Куала-Лумпур