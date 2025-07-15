Миколенко в старте. Эвертон играет с Аккрингтон Стэнли

Команды АПЛ ведут подготовку к началу нового чемпионата. «Евертон» Виталия Миколенко проведет контрольный матч с клубом «Аккрингтон Стэнли».

«Эвертон» для начала выбрал относительно простого соперника. «Аккрингтон Стэнли» звезд с неба не хватал. Прошлый сезон команда провела в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии. В 46 матчах команда набрала 50 очков и заняла 21 место среди 24 участников.

Команда Виталия Миколенко в прошлом сезоне стала самой миролюбивой в АПЛ. Из 38 матчей «Эвертон» завершил вничью 15. Но в конце сезона выдал серию из трех побед подряд и финишировал на 13 месте.

«Аккрингтон Стэнли» и «Эвертон» проводили товарищеский матч в июле 2013 года, и также на поле «Аккрингтон Стэнли». «Эвертон» одержал победу со счетом 4:1.