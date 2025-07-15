Шахтер нашел еще одного соперника на сборах. Это второй дивизион Словении
Донецкий клуб сыграет с «Триглавом»
Донецкий «Шахтер» официально объявил о проведении товарищеского матча со словенским «Триглавом» во время летних предсезонных сборов в Словении.
Поединок состоится в пятницу, 18 июля. Начало встречи запланировано на 11:00 по киевскому времени.
«Триглав» в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе чемпионата Словении и занял 2-е место в регулярной части сезона, набрав 63 очка в 30 матчах. В переходных матчах за повышение в классе команда проиграла «Домжале» (3:1, 1:4) и, таким образом, осталась во втором дивизионе.
Интересно, что за день до спарринга против «Триглава» «Шахтер» проведет ответный матч квалификации Лиги Европы против «Ильвеса».
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