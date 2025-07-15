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  4. Байер отдаст перспективного украинского голкипера в аренду
Германия
15 июля 2025, 11:57 |
608
0

Байер отдаст перспективного украинского голкипера в аренду

Александр Петренко попытается закрепиться в составе чешской «Славии» из города Прага

15 июля 2025, 11:57 |
608
0
Байер отдаст перспективного украинского голкипера в аренду
ФК Байер Леверкузен. Александр Петренко

Голкипер немецкого «Байера» Александр Петренко может покинуть Бундеслигу и провести сезон 2024/25 в чемпионате Чехии.

Перспективный 18-летний украинский вратарь прибыл в расположение чешского клуба «Славия» Прага. Футболист получит возможность проявить себя на просмотре и если сумеет убедить тренерский штаб, то останется в Праге на один год на правах аренды.

Петренко будет тренироваться вместе с резервной командой «Славии».

Украинец является воспитанником киевского «Динамо», которое покинул в апреле 2022 года и перебрался в венгерский клуб «Кишварда» U-17. В июле того же года стал игроком немецкого «Байера», в составе которого выступал за юношеские и молодежные команды.

Последние полгода провел за «Викторию» Кельн, где сыграл семь матчей в молодежном чемпионате Германии и пропустил 13 мячей. Контракт Петренко с «Байером» истекает в июне 2026 года.

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Байер Байер U-19 чемпионат Чехии по футболу Славия Прага Александр Петренко трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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