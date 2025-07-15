Байер отдаст перспективного украинского голкипера в аренду

Голкипер немецкого «Байера» Александр Петренко может покинуть Бундеслигу и провести сезон 2024/25 в чемпионате Чехии.

Перспективный 18-летний украинский вратарь прибыл в расположение чешского клуба «Славия» Прага. Футболист получит возможность проявить себя на просмотре и если сумеет убедить тренерский штаб, то останется в Праге на один год на правах аренды.

Петренко будет тренироваться вместе с резервной командой «Славии».

Украинец является воспитанником киевского «Динамо», которое покинул в апреле 2022 года и перебрался в венгерский клуб «Кишварда» U-17. В июле того же года стал игроком немецкого «Байера», в составе которого выступал за юношеские и молодежные команды.

Последние полгода провел за «Викторию» Кельн, где сыграл семь матчей в молодежном чемпионате Германии и пропустил 13 мячей. Контракт Петренко с «Байером» истекает в июне 2026 года.