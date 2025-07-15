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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 15:32 | Обновлено 15 июля 2025, 16:19
977
0

Иван ПЕТРЯК: «Он воевал не в ТрО в Черновцах или в лондонском котле»

Вингер «Шахтера» рассказал историю погибшего на войне тестя

15 июля 2025, 15:32 | Обновлено 15 июля 2025, 16:19
977
0
Иван ПЕТРЯК: «Он воевал не в ТрО в Черновцах или в лондонском котле»
Тесть Ивана Петряка

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк рассказал историю своего погибшего на войне тестя:

«Как только началась война, он отправил ко мне в Венгрию тещу. Об этом никто не знал, он мне только сказал: «Ванька, ты теперь главный, я буду здесь действовать». Жене я не говорил. Тесть понимал, что она его не отпустит. Он же сам инвалид.

Он стоял под военкоматом, спал там, у него рука не сгибалась, его не брали. Он выстоял, вылежался в том военкомате, его как-то взяли. Я не знаю, проходил ли он ВЛК. Потом он позвонил, сказал, что будет врачом. Я сразу почувствовал, что нет. Он сказал, что вступил в ВСУ, попросил никому не говорить, а если что говорить, то что он будет врачом, будет раненых возить.

Дома в тот момент было тяжело. Теща, жена... Очень сложный период в нашей жизни. Время от времени он появлялся в сети. Мы с ним договорились, чтобы он присылал смайлик с пальцем вверх. Он воевал не в ТрО в Черновцах или в лондонском котле. Я знаю, где он воевал. И бывало, он раз в неделю мог выйти на связь. Просто палец вверх.

У него когда-то была ротация, он позвонил, и дети его увидели. А потом связь пропала. Потом позвонили ребята, был обстрел... Мне где-то через несколько часов написали, что случилось. От артобстрела... Я держал это в секрете. Но жена же тоже видит, что я побледнел. Ты можешь это скрывать, но... Я просто не знал, как сказать это теще и жене. Искали тело, но до сих пор не нашли. Это было под Авдеевкой. Знаем село, знаем посадку, но...»

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Иван Петряк Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
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