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  4. ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион
Украина. Первая лига
15 июля 2025, 12:34 |
690
0

ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион

Арена будет принимать матчи Первой лиги

15 июля 2025, 12:34 |
690
0
ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион
ФК Ингулец

Перволиговый «Ингулец» поделился видеороликом, на котором показал новый клубный стадион.

Ранее вокруг нового стадиона «Ингульца» разворачивалось много скандалов. В начале сезона 2024/25 президент клуба Александр Поворознюк даже хотел снять команду с чемпионата из-за того, что ей не дали разрешение играть на собственном стадионе из-за его неготовности.

Сейчас же, по словам самого клуба в соцсетях, арена готова принимать матчи.

Сезон УПЛ 2024/25 «Ингулец» под руководством Василия Кобина завершил на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 30 матчах чемпионата Украины и вылетев в Первую лигу.

ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион

@comeoninhulets

Новий стадіон в Петрово готовий до Першої Ліги України 🔋💥✅

♬ som original - 𝖘𝖆𝖓𝖙𝖎𝖆𝖌𝖔.
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Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу стадионы строительство стадиона видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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