Перволиговый «Ингулец» поделился видеороликом, на котором показал новый клубный стадион.

Ранее вокруг нового стадиона «Ингульца» разворачивалось много скандалов. В начале сезона 2024/25 президент клуба Александр Поворознюк даже хотел снять команду с чемпионата из-за того, что ей не дали разрешение играть на собственном стадионе из-за его неготовности.

Сейчас же, по словам самого клуба в соцсетях, арена готова принимать матчи.

Сезон УПЛ 2024/25 «Ингулец» под руководством Василия Кобина завершил на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 30 матчах чемпионата Украины и вылетев в Первую лигу.

ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион