ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион
Арена будет принимать матчи Первой лиги
Перволиговый «Ингулец» поделился видеороликом, на котором показал новый клубный стадион.
Ранее вокруг нового стадиона «Ингульца» разворачивалось много скандалов. В начале сезона 2024/25 президент клуба Александр Поворознюк даже хотел снять команду с чемпионата из-за того, что ей не дали разрешение играть на собственном стадионе из-за его неготовности.
Сейчас же, по словам самого клуба в соцсетях, арена готова принимать матчи.
Сезон УПЛ 2024/25 «Ингулец» под руководством Василия Кобина завершил на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 30 матчах чемпионата Украины и вылетев в Первую лигу.
ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион
@comeoninhulets
Новий стадіон в Петрово готовий до Першої Ліги України 🔋💥✅♬ som original - 𝖘𝖆𝖓𝖙𝖎𝖆𝖌𝖔.
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