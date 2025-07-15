Экс-партнер Мудрика: «Я не верю. Это какая-то подстава, где-то подбросили»
Иван Петряк считает, что Михаил не мог сознательно употреблять допинг
Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк высказался о допинг-скандале украинского футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика, с которым они вместе защищали цвета «горняков» в 2022 году:
«Не знаю... Вообще. Не знаю правды, думаю, что Мишанька сам это не употреблял. Я просто не вижу смысла. Он что с допингом побежит, что без допинга побежит. Он – лошадь. Какая-то подстава, наверное. Не знаю, вообще не представляю... Я думаю, что где-то подкинули. Но надо и окружение уметь выбирать».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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