Иван ПЕТРЯК: «Готовишься к сезону, а потом приходится кукурузу охранять»
Вингер «Шахтера» поделился впечатлениями от тренировок с юношеской командой клуба
Опытный вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк поделился впечатлениями от тренировок с юношеской командой клуба:
«Спасибо, что дают возможность тренироваться, поддерживать форму. Работаем, интересно сейчас, сборы, сложно. Как в первой команде. Гоняют. Алексей Григорьевич Белик и тренерский штаб очень серьезно взялись за команду. В этом плане слава богу все хорошо, но, конечно, кукушка гуляет плотно.
Нелегко. Когда ты всю жизнь в профессиональном футболе, на высоком уровне играешь... Я свой уровень не понижаю. Я стараюсь, выкладываюсь. У меня основная задача — себя не обманывать. Люди, которые видят, как я работаю, могут быть уверены, что я никого не подведу. Тяжело морально. Люди готовятся к какой-то игре, к сезону, а тебе потом приходится какое-то время кукурузу охранять. Немного тяжело себя заставить, но пока заставляю, пока еще силы есть».
Ранее сообщалось, что Иван Петряк заинтересовал дебютантов УПЛ.
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