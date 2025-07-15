Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ПЕТРЯК: «Готовишься к сезону, а потом приходится кукурузу охранять»
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 11:34 |
354
0

Иван ПЕТРЯК: «Готовишься к сезону, а потом приходится кукурузу охранять»

Вингер «Шахтера» поделился впечатлениями от тренировок с юношеской командой клуба

15 июля 2025, 11:34 |
354
0
Иван ПЕТРЯК: «Готовишься к сезону, а потом приходится кукурузу охранять»
ФК Шахтер. Иван Петряк

Опытный вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк поделился впечатлениями от тренировок с юношеской командой клуба:

«Спасибо, что дают возможность тренироваться, поддерживать форму. Работаем, интересно сейчас, сборы, сложно. Как в первой команде. Гоняют. Алексей Григорьевич Белик и тренерский штаб очень серьезно взялись за команду. В этом плане слава богу все хорошо, но, конечно, кукушка гуляет плотно.

Нелегко. Когда ты всю жизнь в профессиональном футболе, на высоком уровне играешь... Я свой уровень не понижаю. Я стараюсь, выкладываюсь. У меня основная задача — себя не обманывать. Люди, которые видят, как я работаю, могут быть уверены, что я никого не подведу. Тяжело морально. Люди готовятся к какой-то игре, к сезону, а тебе потом приходится какое-то время кукурузу охранять. Немного тяжело себя заставить, но пока заставляю, пока еще силы есть».

Ранее сообщалось, что Иван Петряк заинтересовал дебютантов УПЛ.

По теме:
Валерий Бондарь сказал, в чем разница между Тураном и Пушичем
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Иван Петряк Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15 июля 2025, 11:32 0
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 15 июля и начнется в 15:00 по Киеву

Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Футбол | 14 июля 2025, 14:13 2
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо

Владимир Шепелев продолжит карьеру в харьковском клубе

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 14.07.2025, 22:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Валерий БОНДАРЬ: «Наши эксперты часто дают неправильные прогнозы»
Футбол | 15.07.2025, 08:56
Валерий БОНДАРЬ: «Наши эксперты часто дают неправильные прогнозы»
Валерий БОНДАРЬ: «Наши эксперты часто дают неправильные прогнозы»
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Футбол | 14.07.2025, 18:59
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 4
Бокс
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
14.07.2025, 08:21 1
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем