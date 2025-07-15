ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно прекратил сотрудничество с директором

Черкасский ЛНЗ официально объявил о прекращении сотрудничества с коммерческим директором Александром Рогачевским. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарны вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере 💜», – лаконично говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ занял 12 место турнирной таблицы, едва спасшись от вылета в Первую лигу Украины. После завершения прошлого сезона руководство «фиолетовых» решило уволить Романа Григорчука, пригласив на вакантное место Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что лидер ЛНЗ сменил игровой номер, намекнув на свое будущее