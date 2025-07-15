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Англия
15 июля 2025, 10:51 | Обновлено 15 июля 2025, 10:52
1570
1

Готовы дать солидную сумму. 3 клуба АПЛ хотят купить звезду сборной Украины

Виктора Цыганкова хотят видеть в Англии

15 июля 2025, 10:51 | Обновлено 15 июля 2025, 10:52
1570
1
Готовы дать солидную сумму. 3 клуба АПЛ хотят купить звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сразу три клуба Английской Премьер-лиги пытались подписать украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает elnacional.cat.

Так, в трансфере 27-летнего игрока были заинтересованы «Эвертон», «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». Они выходили на контакт с «Жироной», чтобы договориться о трансфере украинца за 20 млн евро.

Однако попытки английских клубов подписать Цыганкова не увенчались успехом. Против продаж Виктора выступил главный тренер испанского клуба Мичел Санчес, который считает вингера ключевым игроком своей команды.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Цыганкова.

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Виктор Цыганков Эвертон Кристал Пэлас Сандерленд трансферы Жирона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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MaximusOne
За 20 лямів його б вже давно продали, але ніхто за нього стільки не дасть.
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