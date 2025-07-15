Реал определился с ценой на Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом хочет сменить клубную прописку, сообщает Grada3.

26-летний голкипер, стремящийся иметь стабильную игровую практику, уже сообщил о своем решении руководству «сливочных», хотя и не исключил возможности того, что еще останется в столице Испании.

«Реал» готов отпустить украинца и уже установил на него цену в размере 20 млн евро. Отмечается, что такая сумма вместе с высокой зарплатой вратаря считается препятствием для его трансфера.

Сообщалось, что испанские клубы отказались от трансфера Лунина.