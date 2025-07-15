Реал определился с ценой на Лунина
Андрей готов покинуть Мадрид
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом хочет сменить клубную прописку, сообщает Grada3.
26-летний голкипер, стремящийся иметь стабильную игровую практику, уже сообщил о своем решении руководству «сливочных», хотя и не исключил возможности того, что еще останется в столице Испании.
«Реал» готов отпустить украинца и уже установил на него цену в размере 20 млн евро. Отмечается, что такая сумма вместе с высокой зарплатой вратаря считается препятствием для его трансфера.
Сообщалось, что испанские клубы отказались от трансфера Лунина.
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