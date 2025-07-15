Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал определился с ценой на Лунина
Испания
15 июля 2025, 10:45 | Обновлено 15 июля 2025, 10:46
1744
3

Реал определился с ценой на Лунина

Андрей готов покинуть Мадрид

15 июля 2025, 10:45 | Обновлено 15 июля 2025, 10:46
1744
3
Реал определился с ценой на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом хочет сменить клубную прописку, сообщает Grada3.

26-летний голкипер, стремящийся иметь стабильную игровую практику, уже сообщил о своем решении руководству «сливочных», хотя и не исключил возможности того, что еще останется в столице Испании.

«Реал» готов отпустить украинца и уже установил на него цену в размере 20 млн евро. Отмечается, что такая сумма вместе с высокой зарплатой вратаря считается препятствием для его трансфера.

Сообщалось, что испанские клубы отказались от трансфера Лунина.

По теме:
Готовы дать солидную сумму. 3 клуба АПЛ хотят купить звезду сборной Украины
Валерий БОНДАРЬ: «Наши эксперты часто дают неправильные прогнозы»
ОФИЦИАЛЬНО. Первый изгнанник Алонсо променял Реал на Сегунду
Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Футбол | 15 июля 2025, 08:58 9
О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ

На Андрея нацелился «Вильярреал»

Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины
Футбол | 15 июля 2025, 11:14 1
Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины
Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины

Василий Кардаш выделил негативную тенденцию национальной команды

Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Футбол | 15.07.2025, 06:43
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Футбол | 15.07.2025, 08:19
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Футбол | 14.07.2025, 18:59
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
не так вже часто пишуть про Луніна.
сьогодні це лише друга новина.  
Ответить
0
ivankondrat96
Та нікуди Лунін сам не піде. Хіба що Реал на трансфер виставить
Ответить
0
OLDTROLL
Це не сайт, а якийсь цирк, по кілька "гарячих" новин по Луніну щоденно)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
14.07.2025, 22:27
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 1
Футбол
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 13
Футбол
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 3
Футбол
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем