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15 июля 2025, 03:25 |
76
0

ФОТО. Малиновский впервые показал сына — трогательные кадры с крестин

Руслан Малиновский и его жена Роксана назвали мальчика Кристианом

15 июля 2025, 03:25 |
76
0
ФОТО. Малиновский впервые показал сына — трогательные кадры с крестин
Instagram. Руслан и Роксана Малиновские

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский и его супруга Роксана впервые показали сына.

В Instagram появились кадры с крестин мальчика, которого назвали Кристиан.

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Таинство прошло в семейной атмосфере.

В 2019 году у пары родилась дочь Оливия.

Примечательно, что оба ребёнка и родители родились в мае.

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фото lifestyle Руслан Малиновский Роксана Малиновская Дженоа сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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