Другие новости15 июля 2025, 03:25 |
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ФОТО. Малиновский впервые показал сына — трогательные кадры с крестин
Руслан Малиновский и его жена Роксана назвали мальчика Кристианом
15 июля 2025, 03:25 |
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Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский и его супруга Роксана впервые показали сына.
В Instagram появились кадры с крестин мальчика, которого назвали Кристиан.
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Таинство прошло в семейной атмосфере.
В 2019 году у пары родилась дочь Оливия.
Примечательно, что оба ребёнка и родители родились в мае.
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