ФОТО. Малиновский впервые показал сына — трогательные кадры с крестин

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский и его супруга Роксана впервые показали сына.

В Instagram появились кадры с крестин мальчика, которого назвали Кристиан.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Таинство прошло в семейной атмосфере.

В 2019 году у пары родилась дочь Оливия.

Примечательно, что оба ребёнка и родители родились в мае.