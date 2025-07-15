Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своими формами
Другие новости
15 июля 2025, 03:14 | Обновлено 15 июля 2025, 03:25
125
0

ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своими формами

Диана, возлюбленная Артема Смолякова, позировала в откровенном купальнике в Малибу

15 июля 2025, 03:14 | Обновлено 15 июля 2025, 03:25
125
0
ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своими формами
Instagram. Артем Смоляков и его девушка Диана

Диана, возлюбленная защитника «Лос-Анджелеса» Артема Смолякова, произвела фурор в сети пляжными фото из Малибу.

Девушка позировала в эффектном купальнике, подчеркнув свою фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе уже несколько лет.

Артём начал с лайков под её фото, а теперь Диана активно поддерживает его и посещает матчи.

По теме:
Кто сколько заработал? Призовые каждой команды за КЧМ-2025
Победный дубль. Сент-Луис Сити оформил волевую победу в MLS
Месси догнал лидера гонки бомбардиров MLS
фото Артем Смоляков Лос-Анджелес Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Футбол | 14 июля 2025, 13:02 0
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ

Главный тренер парижан остался недоволен игрой Лукаса Бералдо против Челси

УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14 июля 2025, 06:54 0
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»

Бой-реванш состоится 19 июля 2025 года

Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Футбол | 14.07.2025, 21:14
Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14.07.2025, 06:31
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Хамрун Спартанс – Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 15.07.2025, 03:56
Хамрун Спартанс – Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34
Футбол
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
14.07.2025, 08:21 1
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 5
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
14.07.2025, 07:12 1
Бокс
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем