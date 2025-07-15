ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своими формами

Диана, возлюбленная защитника «Лос-Анджелеса» Артема Смолякова, произвела фурор в сети пляжными фото из Малибу.

Девушка позировала в эффектном купальнике, подчеркнув свою фигуру.

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Пара вместе уже несколько лет.

Артём начал с лайков под её фото, а теперь Диана активно поддерживает его и посещает матчи.