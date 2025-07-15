Другие новости15 июля 2025, 03:14 | Обновлено 15 июля 2025, 03:25
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ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своими формами
Диана, возлюбленная Артема Смолякова, позировала в откровенном купальнике в Малибу
15 июля 2025, 03:14 | Обновлено 15 июля 2025, 03:25
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Диана, возлюбленная защитника «Лос-Анджелеса» Артема Смолякова, произвела фурор в сети пляжными фото из Малибу.
Девушка позировала в эффектном купальнике, подчеркнув свою фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара вместе уже несколько лет.
Артём начал с лайков под её фото, а теперь Диана активно поддерживает его и посещает матчи.
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