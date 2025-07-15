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15 июля 2025, 03:02 |
254
0

Дочь Суркиса в огненном образе: откровенные фото в Instagram взорвали сеть

Яна Суркис вновь в центре внимания

15 июля 2025, 03:02 |
254
0
Дочь Суркиса в огненном образе: откровенные фото в Instagram взорвали сеть
Instagram. Яна Суркис

Яна Суркис, дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса и супруга защитника Кристиана Биловара, поразила Instagram новой откровенной фотосессией.

Молодая мама позировала в одном пиджаке на голое тело.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе более четырёх лет — отношения начались во время карантина.

Яна регулярно публикует яркие образы, вызывая интерес подписчиков.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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