Дочь Суркиса в огненном образе: откровенные фото в Instagram взорвали сеть

Яна Суркис, дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса и супруга защитника Кристиана Биловара, поразила Instagram новой откровенной фотосессией.

Молодая мама позировала в одном пиджаке на голое тело.

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Пара вместе более четырёх лет — отношения начались во время карантина.

Яна регулярно публикует яркие образы, вызывая интерес подписчиков.