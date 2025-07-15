ФОТО. Как Андрей Шевченко отпраздновал годовщину свадьбы. Милота

14 июля Андрей Шевченко отметил 21-ю годовщину брака с американской моделью Кристен Пазик.

Свадьба состоялась в 2004 году — тогда же родился их первенец Джордан.

Кристен поздравила мужа архивным фото и подчеркнула, что их любовь не угасла.

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Пару поздравили Джон Терри и Фрида Реднапп — жена экс-футболиста Джейми Реднаппа.

У Шевченко и Пазик четверо сыновей.

Кристиан выступает за «Уотфорд» и юношескую сборную Украины.