ФОТО. Бывшая звезды Баварии снялась без бюсгальтера. Огонь
Джордин Уитема взорвала Instagram
Футболистка сборной Канады Джордин Уитема после расставания с Альфонсо Дэвисом нашла новое счастье.
С конца 2022 года она встречается с бейсболистом Хулио Родригесом — звездой MLB и игроком «Сиэтл Рейн».
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Уитема — олимпийская чемпионка 2020 года, ранее выступала за «Пари Сен-Жермен».
В Instagram на неё подписаны 1,3 млн человек.
Её недавнее фото в Калифорнии без бюстгальтера вызвало восторг — одноклубница Джулия Гроссо прокомментировала: «Лучшее фото всех времён».
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