ФОТО. Бывшая звезды Баварии снялась без бюсгальтера. Огонь

Футболистка сборной Канады Джордин Уитема после расставания с Альфонсо Дэвисом нашла новое счастье.

С конца 2022 года она встречается с бейсболистом Хулио Родригесом — звездой MLB и игроком «Сиэтл Рейн».

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Уитема — олимпийская чемпионка 2020 года, ранее выступала за «Пари Сен-Жермен».

В Instagram на неё подписаны 1,3 млн человек.

Её недавнее фото в Калифорнии без бюстгальтера вызвало восторг — одноклубница Джулия Гроссо прокомментировала: «Лучшее фото всех времён».