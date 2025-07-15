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15 июля 2025, 01:38 |
376
0

ФОТО. Бывшая звезды Баварии снялась без бюсгальтера. Огонь

Джордин Уитема взорвала Instagram

15 июля 2025, 01:38 |
376
0
ФОТО. Бывшая звезды Баварии снялась без бюсгальтера. Огонь
Instagram. Джордин Уитема

Футболистка сборной Канады Джордин Уитема после расставания с Альфонсо Дэвисом нашла новое счастье.

С конца 2022 года она встречается с бейсболистом Хулио Родригесом — звездой MLB и игроком «Сиэтл Рейн».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Уитема — олимпийская чемпионка 2020 года, ранее выступала за «Пари Сен-Жермен».

В Instagram на неё подписаны 1,3 млн человек.

Её недавнее фото в Калифорнии без бюстгальтера вызвало восторг — одноклубница Джулия Гроссо прокомментировала: «Лучшее фото всех времён».

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фото lifestyle девушки Альфонсо Дэвис Бавария
Максим Лапченко Источник: Instagram
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