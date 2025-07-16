Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025

Известный портал Goal после финала клубного чемпионата мира [Челси – ПСЖ – 3:0] обновил рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025.

Несмотря на катастрофическое поражение в финале престижного турнира, лидером списка остался вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. За ним следуют Ламин Ямаль из «Барселоны» и португальский хавбек Витинья.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов Рафинья из «Барселоны» занял четвертое место, а Мохамед Салах из «Ливерпуля» – пятое.

Коул Палмер из «Челси» поднялся в рейтинге на 13-ю строчку.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025: