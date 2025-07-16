Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025
Лидером списка остался Усман Дембеле
Известный портал Goal после финала клубного чемпионата мира [Челси – ПСЖ – 3:0] обновил рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025.
Несмотря на катастрофическое поражение в финале престижного турнира, лидером списка остался вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. За ним следуют Ламин Ямаль из «Барселоны» и португальский хавбек Витинья.
Лучший бомбардир Лиги чемпионов Рафинья из «Барселоны» занял четвертое место, а Мохамед Салах из «Ливерпуля» – пятое.
Коул Палмер из «Челси» поднялся в рейтинге на 13-ю строчку.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Рафинья Диас («Барселона»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Киллиан Мбаппе («Реал»);
- Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Педри («Барселона»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Коул Палмер («Челси»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Виктор Дьокереш («Спортинг»);
- Жоау Невеш («ПСЖ»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Майкл Олисе («Бавария»);
- Брэдли Барколя («ПСЖ»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард не понимает возвращения Марлона Сантоса
Испанец не рассчитывает на Джузеппе Беллистри