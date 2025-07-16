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16 июля 2025, 07:59 |
1672
1

Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025

Лидером списка остался Усман Дембеле

16 июля 2025, 07:59 |
1672
1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025
GOAL

Известный портал Goal после финала клубного чемпионата мира [Челси – ПСЖ – 3:0] обновил рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025.

Несмотря на катастрофическое поражение в финале престижного турнира, лидером списка остался вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. За ним следуют Ламин Ямаль из «Барселоны» и португальский хавбек Витинья.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов Рафинья из «Барселоны» занял четвертое место, а Мохамед Салах из «Ливерпуля» – пятое.

Коул Палмер из «Челси» поднялся в рейтинге на 13-ю строчку.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. Ламин Ямаль («Барселона»);
  3. Витинья («ПСЖ»);
  4. Рафинья Диас («Барселона»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Киллиан Мбаппе («Реал»);
  7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
  8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
  10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  11. Педри («Барселона»);
  12. Гарри Кейн («Бавария»);
  13. Коул Палмер («Челси»);
  14. Роберт Левандовски («Барселона»);
  15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
  17. Жоау Невеш («ПСЖ»);
  18. Винисиус Жуниор («Реал»);
  19. Майкл Олисе («Бавария»);
  20. Брэдли Барколя («ПСЖ»).

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рейтинг Золотой мяч Роберт Левандовски Антуан Гризманн Мохамед Салах Гарри Кейн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Рафинья Диас Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Флориан Вирц Джамал Мусиала Ламин Ямаль Goal.com Виктор Дьекереш
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Saar
З цим Ямалем вже дістали!
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