Луис Энрике прервал феноменальную серию побед в финалах на клубном уровне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике впервые в своей тренерской карьере проиграл финал на клубном уровне (12 побед, 1 поражение).

13 июля состоялся финальный поединок Клубного чемпионата мира между командами «Челси» и «ПСЖ». Встреча завершилась разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

До этого поражения у испанца была серия из 12 побед подряд в финалах: 7 с «Барселоной» и 5 с «ПСЖ».

По итогам сезона 2024/25 парижане во главе с Энрике добыли четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.

Испанский менеджер официально возглавил парижан 5 июля 2023 года. С тех пор он провел во главе команды 118 матчей.