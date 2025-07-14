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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 21:16 |
217
0

Луис Энрике прервал феноменальную серию побед в финалах на клубном уровне

Парижане под руководством испанца потерпели крах в финале КЧМ

14 июля 2025, 21:16 |
217
0
Луис Энрике прервал феноменальную серию побед в финалах на клубном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике впервые в своей тренерской карьере проиграл финал на клубном уровне (12 побед, 1 поражение).

13 июля состоялся финальный поединок Клубного чемпионата мира между командами «Челси» и «ПСЖ». Встреча завершилась разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

До этого поражения у испанца была серия из 12 побед подряд в финалах: 7 с «Барселоной» и 5 с «ПСЖ».

По итогам сезона 2024/25 парижане во главе с Энрике добыли четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.

Испанский менеджер официально возглавил парижан 5 июля 2023 года. С тех пор он провел во главе команды 118 матчей.

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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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