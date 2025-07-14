УАФ: 14 июля – день рождения украинского футбола

Украинская ассоциация футбола сообщила, что 14 июля – день рождения украинского футбола, а также опубликовала историческую справку:

14 июля 1894 года во Львове впервые состоялся футбольный поединок между местной командой «Сокол» и командой из Кракова, который завершился победой хозяев – 1:0.

Он проходил на стадионе с трибунами на 7000 мест, возведенном на территории нынешнего Стрыйского парка специально к открытию Всеобщей краевой выставки, и был включен в программу второго съезда общества «Сокол».

Исторический матч 14 июля 1894 года проходил между командами общества «Сокол» Львова и Кракова. Gazeta Lwowska сообщала, что львовские футболисты играли в серых гимнастических штанах и белых футболках, а краковские – в синих штанах и белых футболках. Игра завершилась победой львовян – 1:0 (решающий мяч на 6-й минуте забил в северные ворота ученик учительской гимназии Владимир Хомицкий). Сразу после гола матч был завершен, так как своей очереди на показательные выступления уже ждали гимнасты.

После изучения имеющихся документов 3 июля 1999 года Исполком Украинской ассоциации футбола (тогда – Федерации футбола Украины) принял историческое решение – считать днем рождения украинского футбола 14 июля 1894 года, когда состоялся именно тот короткий поединок во Львове.

1 июля 2004 года Верховная Рада Украины приняла постановление – «О праздновании 110-летия украинского футбола». Таким образом было закреплено на законодательном уровне, что украинский футбол ведет свой отсчет именно с 14 июля 1894 года.

В том же 2004 году по случаю 110-й годовщины со дня первого футбольного матча на территории Украины, на месте его проведения – на верхней террасе Стрыйского парка – был открыт памятник (скульптор – Ярослав Скакун).