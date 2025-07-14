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  4. Луис Энрике объяснил, почему довел игрока Челси до болезненного падения
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 20:01 |
738
0

Луис Энрике объяснил, почему довел игрока Челси до болезненного падения

Тренер – о конфликте после завершения матча с «Челси»

14 июля 2025, 20:01 |
738
0
Луис Энрике объяснил, почему довел игрока Челси до болезненного падения
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике объяснил, зачем полез в драку после окончания финального матча клубного чемпионата мира, где его команда разгромно проиграла лондонскому «Челси» (0:3).

«Я побежал, чтобы разнять игроков. Я просто придурок, меня толкнул Жоао Педро, я едва коснулся его, а он сразу упал на газон. В конце матча возникла ситуация, которую можно было избежать», – сказал Энрике.

Ранее Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ позорно проиграл «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира.

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Луис Энрике драка клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник
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