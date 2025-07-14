Луис Энрике объяснил, почему довел игрока Челси до болезненного падения

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике объяснил, зачем полез в драку после окончания финального матча клубного чемпионата мира, где его команда разгромно проиграла лондонскому «Челси» (0:3).

«Я побежал, чтобы разнять игроков. Я просто придурок, меня толкнул Жоао Педро, я едва коснулся его, а он сразу упал на газон. В конце матча возникла ситуация, которую можно было избежать», – сказал Энрике.

Ранее Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ позорно проиграл «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира.