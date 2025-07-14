Клубный чемпионат мира14 июля 2025, 20:01 |
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Луис Энрике объяснил, почему довел игрока Челси до болезненного падения
Тренер – о конфликте после завершения матча с «Челси»
14 июля 2025, 20:01 |
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Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике объяснил, зачем полез в драку после окончания финального матча клубного чемпионата мира, где его команда разгромно проиграла лондонскому «Челси» (0:3).
«Я побежал, чтобы разнять игроков. Я просто придурок, меня толкнул Жоао Педро, я едва коснулся его, а он сразу упал на газон. В конце матча возникла ситуация, которую можно было избежать», – сказал Энрике.
Ранее Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ позорно проиграл «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира.
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