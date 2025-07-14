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Италия
14 июля 2025, 18:05 |
840
0

Известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко

Украинский хавбек этим летом покинул Эмполи

14 июля 2025, 18:05 |
840
0
Известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Коваленко

Скаут Алекс Великих в эксклюзивном комментарии Sport.ua заявил, что украинскому полузащитнику Виктору Коваленко после нескольких сезонов в Серии А нужно сменить чемпионат.

«Считаю, что Виктору стоит посмотреть на чемпионаты с меньшим требованием умения играть в отборе и знаний тактических схем игры в обороне. К примеру, Испания, Нидерланды или даже Германия могли бы стать для Коваленко возможными путями реанимации и развития карьеры. Не хотелось бы терять хорошего полузащитника для сборной. Все-таки Коваленко, на мой взгляд, еще не сказал своего последнего слова в европейском клубном футболе, но время идет и нужно смотреть шире, чем реалии только Серии А. Думаю, игрок и его агенты как раз работают в этом ключе», – сказал Алекс Великих.

29-летний Коваленко вернулся в «Эмполи» в феврале этого года на правах свободного агента. Он провел за команду восемь матчей (242 минуты), в которых забил один гол. Украинец уже выступал за этот клуб с 2023 года по 2024 год на правах аренды из «Аталанты». Всего в 25 поединках за команду он забил два мяча и оформил одну голевую передачу.

По итогам прошлого сезона «Эмполи» вылетел в Серию В, заняв 18-е место в турнирной таблице элитного итальянского дивизиона.

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инсайд интервью Виктор Коваленко трансферы Серия A Алекс Великих
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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