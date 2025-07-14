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  4. УАФ открыл первый официальный фан-шоп. Известна цена футболок сборной
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 17:44 |
778
4

УАФ открыл первый официальный фан-шоп. Известна цена футболок сборной

131 год назад в Стрыйском парке Львова состоялся первый официальный матч в Украине

14 июля 2025, 17:44 |
778
4
УАФ открыл первый официальный фан-шоп. Известна цена футболок сборной
УАФ

Украинская ассоциация футбола официально объявила об открытии первого в истории фан-шопа сборной Украины.

Это произошло в знаменательный для украинского футбола день – ровно 131 год назад, в Стрыйском парке Львова состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч на территории современной Украины.

В фан-шопе УАФ болельщики смогут приобрести футболку сборной, стильный мерч и другую атрибутику. Сервис работает в тестовом режиме, ассортимент будет увеличиваться. Скоро запланирован выход новой футбольной патриотической коллекции.

Также представлена эксклюзивная услуга персонализации – возможность нанести на футболку собственное имя и номер.

Стоимость некоторых товаров из фан-шопа УАФ:

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Украинская ассоциация футбола фан-шоп игровая форма
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Dmytro Koval
Во барыги, на официальном сайте адидас Украина цена футболки 3999грн, а в новом онлайн магазине  фанатов сборной 4499грн. Все для болельщиков  
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+2
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bibka stara
5к за футболочку.. хираси
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0
Den Den
Чого футболка така дешева? Підробка?
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0
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