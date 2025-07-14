УАФ открыл первый официальный фан-шоп. Известна цена футболок сборной
131 год назад в Стрыйском парке Львова состоялся первый официальный матч в Украине
Украинская ассоциация футбола официально объявила об открытии первого в истории фан-шопа сборной Украины.
Это произошло в знаменательный для украинского футбола день – ровно 131 год назад, в Стрыйском парке Львова состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч на территории современной Украины.
В фан-шопе УАФ болельщики смогут приобрести футболку сборной, стильный мерч и другую атрибутику. Сервис работает в тестовом режиме, ассортимент будет увеличиваться. Скоро запланирован выход новой футбольной патриотической коллекции.
Также представлена эксклюзивная услуга персонализации – возможность нанести на футболку собственное имя и номер.
Стоимость некоторых товаров из фан-шопа УАФ:
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