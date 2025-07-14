УАФ открыл первый официальный фан-шоп. Известна цена футболок сборной

Украинская ассоциация футбола официально объявила об открытии первого в истории фан-шопа сборной Украины.

Это произошло в знаменательный для украинского футбола день – ровно 131 год назад, в Стрыйском парке Львова состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч на территории современной Украины.

В фан-шопе УАФ болельщики смогут приобрести футболку сборной, стильный мерч и другую атрибутику. Сервис работает в тестовом режиме, ассортимент будет увеличиваться. Скоро запланирован выход новой футбольной патриотической коллекции.

Также представлена эксклюзивная услуга персонализации – возможность нанести на футболку собственное имя и номер.

Стоимость некоторых товаров из фан-шопа УАФ: