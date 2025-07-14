Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы

Федерация тенниса Украины объявила, где национальная сборная проведет матчевое противостояние Второй группы Кубка Дэвиса против Домиканской Республики.

Сборная Украины встретится с представителями Доминиканы 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

ФТУ уже проводила матч в этой локации. В рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг национальная женская команда сыграла здесь против сборной Чехии в 2023 году.

В начале февраля мужская сборная Украины по теннису потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса, победитель которого получил место в Первой мировой группе.