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Кубок Дэвиса
14 июля 2025, 17:36 |
297
0

Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы

Украинцы сыграют с представителями Доминиканской Республики в противостоянии Второй группы в Турции

14 июля 2025, 17:36 |
297
0
Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы
ФТУ. Мужская сборная Украины по теннису

Федерация тенниса Украины объявила, где национальная сборная проведет матчевое противостояние Второй группы Кубка Дэвиса против Домиканской Республики.

Сборная Украины встретится с представителями Доминиканы 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

ФТУ уже проводила матч в этой локации. В рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг национальная женская команда сыграла здесь против сборной Чехии в 2023 году.

В начале февраля мужская сборная Украины по теннису потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса, победитель которого получил место в Первой мировой группе.

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Даниил Агарков Источник: Федерация тенниса Украины
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