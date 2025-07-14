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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 18:29 | Обновлено 14 июля 2025, 18:43
1681
3

«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника

Легионеры отказываются ехать в Украину

14 июля 2025, 18:29 | Обновлено 14 июля 2025, 18:43
1681
3
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Динамо в последнее время могло несколько раз подписать центрального защитника, однако в решающий момент все срывалось.

«У Динамо были уже случаи, когда защитник согласился перейти, все было готово, но потом случался большой обстрел Киева и все – слезы, крики, семья плачет, никто никуда не едет».

«В данном случае деньги есть на игрока, но заманить в таких условиях тяжело. Это касается и других клубов – Карпаты, Полесье... Срываются сделки», – сказал Цыганык.

Киевляне последние несколько трансферных окон пытается подписать игрока в центр обороны, но пока безуспешно.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 3
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Vovan78
Ну чому ж тоді Шахтар зміг підписати декількох гравців останнім часом, а ось на днях і Марлон повернувся в команду та і інші клуби підписали іноземців і тільки в ДК чомусь зриваються транфери через війну в Україні. Та це і не дивно, їх і до війни не дуже багато було останнім часом. Бо Суркіс не дуже любить витрачати гроші на підписання гравців, краще ївін їх в Монако засадить в казино. Та і своїх гравців він не продає в іноземні клуби бо нібито мало грошей пропонують, а в кінцевому результаті і грошей не заробляє і гравці тільки регресують. Тому з таким керівництвом і чемпіонства не бачити у наступному сезоні і в єврокубках далеко не пройдуть динамівці. Нажаль.
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0
stopor2016
Гроші все роблять ...Бразили в Шахту пруть .
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0
AK.228
Сцыкуны
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0
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