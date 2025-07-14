«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, Динамо в последнее время могло несколько раз подписать центрального защитника, однако в решающий момент все срывалось.
«У Динамо были уже случаи, когда защитник согласился перейти, все было готово, но потом случался большой обстрел Киева и все – слезы, крики, семья плачет, никто никуда не едет».
«В данном случае деньги есть на игрока, но заманить в таких условиях тяжело. Это касается и других клубов – Карпаты, Полесье... Срываются сделки», – сказал Цыганык.
Киевляне последние несколько трансферных окон пытается подписать игрока в центр обороны, но пока безуспешно.
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