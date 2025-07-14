Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ
Кто вошел в топ-10 самых результативных команд турнира?
Закончился клубный чемпионат мира по футболу 2025 года. Победителем турнира стал лондонский «Челси».
«Челси» также стал лучшей командой чемпионата и по количеству забитых мячей (17):
- Челси – Лос-Анджелес 2:0
- Челси – Фламенго 1:3
- Челси – Эсперанс 3:0
- Челси – Бенфика 4:1
- Челси – Палмейрас 2:1
- Челси – Флуминенсе 2:0
- Челси – ПСЖ 3:0
На один мяч меньше забили «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария».
Топ-10 команд КЧМ по количеству забитых мячей
- 17 – Челси
- 16 – Манчестер Сити, ПСЖ, Бавария
- 11 – Реал, Ювентус
- 10 – Бенфика
- 9 – Боруссия
- 8 – Фламенго, Флуминенсе, Аль-Хиляль
Melhores ataques da Copa do Mundo de Clubes:— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 14, 2025
🏴 Chelsea - 17 gols
🏴 Manchester City - 16 gols
🇫🇷 PSG - 16 gols
🇩🇪 Bayern - 16 gols
🇪🇸 Real Madrid - 11 gols
🇮🇹 Juventus - 11 gols
🇵🇹 Benfica - 10 gols
🇩🇪 Borussia Dortmund - 9 gols
🇧🇷 Flamengo - 8 gols
🇧🇷 Fluminense - 8 gols
🇸🇦… pic.twitter.com/iQZZmXSGye
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Злейший враг продолжает уничтожать Одессу
Несмотря на это, переговоры были остановлены из-за высоких финансовых требований «Борнмута»