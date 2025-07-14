Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ

Закончился клубный чемпионат мира по футболу 2025 года. Победителем турнира стал лондонский «Челси».

«Челси» также стал лучшей командой чемпионата и по количеству забитых мячей (17):

Челси – Лос-Анджелес 2:0

Челси – Фламенго 1:3

Челси – Эсперанс 3:0

Челси – Бенфика 4:1

Челси – Палмейрас 2:1

Челси – Флуминенсе 2:0

Челси – ПСЖ 3:0

На один мяч меньше забили «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария».

Топ-10 команд КЧМ по количеству забитых мячей

17 – Челси

16 – Манчестер Сити, ПСЖ, Бавария

11 – Реал, Ювентус

10 – Бенфика

9 – Боруссия

8 – Фламенго, Флуминенсе, Аль-Хиляль