Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 17:13 |
171
0

Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ

Кто вошел в топ-10 самых результативных команд турнира?

14 июля 2025, 17:13 |
171
0
Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился клубный чемпионат мира по футболу 2025 года. Победителем турнира стал лондонский «Челси».

«Челси» также стал лучшей командой чемпионата и по количеству забитых мячей (17):

  • Челси – Лос-Анджелес 2:0
  • Челси – Фламенго 1:3
  • Челси – Эсперанс 3:0
  • Челси – Бенфика 4:1
  • Челси – Палмейрас 2:1
  • Челси – Флуминенсе 2:0
  • Челси – ПСЖ 3:0

На один мяч меньше забили «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария».

Топ-10 команд КЧМ по количеству забитых мячей

  • 17 – Челси
  • 16 – Манчестер Сити, ПСЖ, Бавария
  • 11 – Реал, Ювентус
  • 10 – Бенфика
  • 9 – Боруссия
  • 8 – Фламенго, Флуминенсе, Аль-Хиляль
По теме:
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Шевченко поздравил Челси с победой на клубном чемпионате мира
Защитник Челси: «Он всегда немного замкнут, но это топ-футболист»
статистика Энцо Мареска клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Манчестер Сити Бавария Реал Мадрид Ювентус Бенфика Боруссия Дортмунд Фламенго Флуминенсе Аль-Хиляль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После атаки врага на Одессу пострадало жилье диктора стадиона Черноморец
Футбол | 14 июля 2025, 17:06 0
После атаки врага на Одессу пострадало жилье диктора стадиона Черноморец
После атаки врага на Одессу пострадало жилье диктора стадиона Черноморец

Злейший враг продолжает уничтожать Одессу

ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
Футбол | 14 июля 2025, 13:03 7
ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина

Несмотря на это, переговоры были остановлены из-за высоких финансовых требований «Борнмута»

Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Волейбол | 13.07.2025, 21:45
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Футбол | 14.07.2025, 07:48
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14.07.2025, 06:54
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
13.07.2025, 21:27
Бокс
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
13.07.2025, 08:39 9
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем