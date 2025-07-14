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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 17:06 | Обновлено 14 июля 2025, 17:11
53
0

После атаки врага на Одессу пострадало жилье диктора стадиона Черноморец

Злейший враг продолжает уничтожать Одессу

14 июля 2025, 17:06 | Обновлено 14 июля 2025, 17:11
53
0
После атаки врага на Одессу пострадало жилье диктора стадиона Черноморец
ФК Черноморец

Как стало известно Sport.ua, после одной из воздушных атак к числу футбольных деятелей, пострадавших от смертоносных и разрушительных ударов ракет и дронов рф, прибавился диктор стадиона «Черноморец» и известный тележурналист Александр Федоренко.

«Встряхнуло очень хорошо, – сказал он в комментарии вскоре после очередного «прилета», который нанес ущерб его жилищу. – В моей квартире вылетели стекла, кухонное окошко, двери. На подоконнике кухни стояли банки с консервацией – и от взрывной волны они вылетели. Когда русня стреляет по мирным людям и жилым кварталам, при этом цинично пытаясь что-то там рассказывать всему миру, то на все это не хватает цензурных слов».

Александр Федоренко много лет является диктором главной футбольной арены города, работая на домашних матчах «Черноморца».

За период полномасштабной войны, которую россия начала 24 февраля 2022 года в Украине, в Одессе пострадало жилье таких известных футбольных деятелей, как Семен Альтман, Юрий Роменский, Валерий Поркуян, Денис Колчин и многих других.

Ранее мы сообщали, что просмотр новичков и наработка состава – основная цель заключительного этапа подготовки «Черноморца».

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Черноморец Одесса российско-украинская война Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу стадион Черноморец инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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