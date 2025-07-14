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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 17:01 | Обновлено 14 июля 2025, 17:16
680
2

ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»

Инфантино всем доволен

14 июля 2025, 17:01 | Обновлено 14 июля 2025, 17:16
680
2
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на критику организации Клубного чемпионата мира, президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что турнир стал крайне успешным, особенно в финансовом плане.

«Мы четко увидели, что клубы остались довольны. Мы заработали более двух миллиардов долларов – это примерно 31 млн долларов за матч. Ни один турнир даже близко не сравнится с этим».

«Это огромный успех», – уверен Инфантино.

Клубный чемпионат мира выиграл Челси, который в финале разобрался с ПСЖ.

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ФИФА клубный чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Он ще вільне літо у 2027 році буде. Треба терміново ще якийсь турнір вигадати, щоб ще більше заробити, бо їм все мало
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0
vbrjkf
А скільки лямів капнуло йому в кишеню?  Замість того,  щоб віддихнути, гравці ломали собі ноги, щоб задовільнити його забаганки!  Три тижні відпустки при такому насиченому календарі - це ніщо! Але бабло затьмарює йому розум...   
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0
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Теннис
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