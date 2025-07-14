Клубный чемпионат мира14 июля 2025, 17:01 | Обновлено 14 июля 2025, 17:16
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ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Инфантино всем доволен
14 июля 2025, 17:01 | Обновлено 14 июля 2025, 17:16
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Несмотря на критику организации Клубного чемпионата мира, президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что турнир стал крайне успешным, особенно в финансовом плане.
«Мы четко увидели, что клубы остались довольны. Мы заработали более двух миллиардов долларов – это примерно 31 млн долларов за матч. Ни один турнир даже близко не сравнится с этим».
«Это огромный успех», – уверен Инфантино.
Клубный чемпионат мира выиграл Челси, который в финале разобрался с ПСЖ.
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