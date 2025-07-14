ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»

Несмотря на критику организации Клубного чемпионата мира, президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что турнир стал крайне успешным, особенно в финансовом плане.

«Мы четко увидели, что клубы остались довольны. Мы заработали более двух миллиардов долларов – это примерно 31 млн долларов за матч. Ни один турнир даже близко не сравнится с этим».

«Это огромный успех», – уверен Инфантино.

Клубный чемпионат мира выиграл Челси, который в финале разобрался с ПСЖ.