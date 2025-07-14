Челси стоит перед тяжелым финансовым выбором из-за Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

По информации издания The i Paper, сейчас лондонский клуб стоит перед трудным финансовым выбором. С одной стороны, они могут попрощаться с украинцем, если он будет признан виновным, чтобы не платить ему зарплату, но тогда сумма его трансфера, 70 миллионов евро, не сможет быть амортизирована на весь срок его долгосрочного контракта, что может вызвать финансовые проблемы для клуба.

Другим вариантом будет оставить Мудрика на контракте, но тогда «Челси» придется выплачивать в полном объеме зарплату дисквалифицированному футболисту.