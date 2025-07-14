Анчелотти впервые прокомментировал вердикт суда и тюремный срок

Экс-наставник Реала и нынешний тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на прошлой неделе получил приговор по деле об уклонении от уплаты налогов в Испании.

Итальянца приговорили к 1 году заключения и выплате штрафа. При этом наставника обвинили в уходе от уплаты налогов за имиджевые права в 2015 году, что удивляет Анчелотти.

«Я никого не собирался обманывать с налогами. Я вел переговоры с Реалом о контракте с зарплатой в 6 миллионов. Имиджевые права, о которых говорят, тренеров не интересуют так, как игроков, потому что клубы не продают футболки с фамилиями тренеров».

«Меня имиджевые права не интересовали, я только обсуждал свою зарплату в 6 миллионов за сезон и все», – сказал Анчелотти.

Скорее всего, Анчелотти не придется отбывать заключение – в Испании те обвиненные, кто получил меньше двух лет по ненасильственным делам, обычно не садятся за решетку, а выплачивают штраф.