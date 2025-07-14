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Испания
14 июля 2025, 17:59 | Обновлено 14 июля 2025, 18:34
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0

Анчелотти впервые прокомментировал вердикт суда и тюремный срок

Карло Анчелотти уверяет, что не пытался скрыть доходы от налогов

14 июля 2025, 17:59 | Обновлено 14 июля 2025, 18:34
1030
0
Анчелотти впервые прокомментировал вердикт суда и тюремный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Экс-наставник Реала и нынешний тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на прошлой неделе получил приговор по деле об уклонении от уплаты налогов в Испании.

Итальянца приговорили к 1 году заключения и выплате штрафа. При этом наставника обвинили в уходе от уплаты налогов за имиджевые права в 2015 году, что удивляет Анчелотти.

«Я никого не собирался обманывать с налогами. Я вел переговоры с Реалом о контракте с зарплатой в 6 миллионов. Имиджевые права, о которых говорят, тренеров не интересуют так, как игроков, потому что клубы не продают футболки с фамилиями тренеров».

«Меня имиджевые права не интересовали, я только обсуждал свою зарплату в 6 миллионов за сезон и все», – сказал Анчелотти.

Скорее всего, Анчелотти не придется отбывать заключение – в Испании те обвиненные, кто получил меньше двух лет по ненасильственным делам, обычно не садятся за решетку, а выплачивают штраф.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу налоги суд
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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