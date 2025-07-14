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  4. Защитник Челси: «Он всегда немного замкнут, но это топ-футболист»
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 15:39 |
407
0

Защитник Челси: «Он всегда немного замкнут, но это топ-футболист»

Мало Гюсто похвалив Коула Палмера після матчу із ПСЖ

14 июля 2025, 15:39 |
407
0
Защитник Челси: «Он всегда немного замкнут, но это топ-футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мало Гюсто

Французский защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто расхвалил Коула Палмера, который феерически провел финальный матч клубного чемпионата мира против ПСЖ (3:0).

«Он всегда немного замкнут, немного сдержан. Но он очень хороший человек. Он знает, когда нужно говорить. Он также может быть веселым, чтобы помочь команде немного расслабиться. У нас у всех очень хорошие взаимоотношения.

Мы очень рады, что у нас есть такой игрок. Он – топ-футболист, как и многие другие в этой команде. Сегодня он многое сделал для нас», – сказал Гюсто.

Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

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Мало Гюсто Коул Палмер Челси ПСЖ Челси - ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
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