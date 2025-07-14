Защитник Челси: «Он всегда немного замкнут, но это топ-футболист»
Мало Гюсто похвалив Коула Палмера після матчу із ПСЖ
Французский защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто расхвалил Коула Палмера, который феерически провел финальный матч клубного чемпионата мира против ПСЖ (3:0).
«Он всегда немного замкнут, немного сдержан. Но он очень хороший человек. Он знает, когда нужно говорить. Он также может быть веселым, чтобы помочь команде немного расслабиться. У нас у всех очень хорошие взаимоотношения.
Мы очень рады, что у нас есть такой игрок. Он – топ-футболист, как и многие другие в этой команде. Сегодня он многое сделал для нас», – сказал Гюсто.
Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
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