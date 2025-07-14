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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 15:46 | Обновлено 14 июля 2025, 16:09
1530
2

Шевченко поздравил Челси с победой на клубном чемпионате мира

Президент УАФ поздравил свой бывший клуб с трофеем

14 июля 2025, 15:46 | Обновлено 14 июля 2025, 16:09
1530
2
Шевченко поздравил Челси с победой на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Президент Украинской ассоциации футбола и легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко поздравил лондонцев с выигранным трофеем:

«Поздравляем «Челси» с победой на Клубном чемпионате мира по футболу 2025! Большое достижение для клуба, игроков и болельщиков. Горд видя, как одна из моих бывших команд достигла вершины мирового футбола. Наслаждайтесь этим моментом – вы это заслужили!»

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Андрей Шевченко клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Demid Romanchik
А вклад своего кента и бывшего владельца не упомянул?)
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+1
Dmytro Koval
Щось Мудрик довго мовчить, він також полюбляє присосатися до чужих перемог
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-1
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