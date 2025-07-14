Шевченко поздравил Челси с победой на клубном чемпионате мира

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

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Президент Украинской ассоциации футбола и легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко поздравил лондонцев с выигранным трофеем:

«Поздравляем «Челси» с победой на Клубном чемпионате мира по футболу 2025! Большое достижение для клуба, игроков и болельщиков. Горд видя, как одна из моих бывших команд достигла вершины мирового футбола. Наслаждайтесь этим моментом – вы это заслужили!»