Бывший защитник Александрии не может найти новую команду
Сергей Логинов находится в статусе свободного агента
1 июня «Александрия» объявила, что прекратила сотрудничество с защитником Сергеем Логиновым. Сайт Sport.ua поинтересовался у опытного футболиста, нашел ли он новую команду.
«Пока никакой конкретики нет. Были варианты, но где-то не сложилось, где-то меня не устроили эти варианты», – сказал Логинов.
В прошлом сезоне 34-летний защитник в составе «Александрии» провел два матча во всех турнирах.
Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 100 тысяч евро.
Ранее Логинов также выступал за «Динамо-2», «Прикарпатье», «Волынь», «Судуву» и «Днепр-1».
По итогам прошлого сезона «Александрия» заняла второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, получив право стартовать в квалификации Лиги конференций.
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