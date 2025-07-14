Бывший защитник Александрии не может найти новую команду

1 июня «Александрия» объявила, что прекратила сотрудничество с защитником Сергеем Логиновым. Сайт Sport.ua поинтересовался у опытного футболиста, нашел ли он новую команду.

«Пока никакой конкретики нет. Были варианты, но где-то не сложилось, где-то меня не устроили эти варианты», – сказал Логинов.

В прошлом сезоне 34-летний защитник в составе «Александрии» провел два матча во всех турнирах.

Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 100 тысяч евро.

Ранее Логинов также выступал за «Динамо-2», «Прикарпатье», «Волынь», «Судуву» и «Днепр-1».

По итогам прошлого сезона «Александрия» заняла второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, получив право стартовать в квалификации Лиги конференций.