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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 14:14 | Обновлено 14 июля 2025, 14:30
456
1

Ворскла хочет избежать рассмотрения дела в Палате споров УАФ

Полтавский клуб будет вести переговоры с футболистами по долгам

14 июля 2025, 14:14 | Обновлено 14 июля 2025, 14:30
456
1
Ворскла хочет избежать рассмотрения дела в Палате споров УАФ
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне бюджет полтавской «Ворсклы» в Первой лиге не будет входить в топ-3 этого дивизиона.

По имеющейся информации, зарплата футболистов полтавчан будет в пределах от 40 до 80 тысяч гривен.

Клубное руководство полтавчан сейчас сосредоточено на переговорах с уже бывшими игроками на предмет четко определенных сроков возврата задолженностей по зарплате за прошлый сезон. Это делается для того, чтобы избежать разбирательств в Палате споров УАФ.

Новый сезон «Ворскла» начнет с новым главным тренером – Александром Бабичем, который до недавнего времени был спортивным директором «Черноморца».

Ранее мы сообщали, что лидер «Ворсклы» перешел в чемпионат Румынии.

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Ворскла Полтава финансы зарплаты долги Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Палата по разрешению споров УАФ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Galushka_na_maximalkah
Ничего не понимаю... Бюджет закладывается на год. Половину годового бюджета потрачено на 2-ю половину сезона 2024/25. Так почему же 2-ю часть годового бюджета настолько сильно урезают? Ведь если бы его не урезали, у Ворсклы был бы бюджет N1 в ПФЛ, с которым они бы наверняка сразу же вернулись в УПЛ. Пример? МХ1925. Когда, год назад, они вылетели с УПЛ, то не урезали бюджет и не распродали состав. В итоге, хоть и с трудностями, но вернулись в УПЛ. Руководство же Ворсклы, как буд-то специально делает все, что бы развалить клуб изнутри, что б он не был конкурентным. Именно такое мнение складывается, когда смотришь на мучения Лысака (спорт.дир.) и его коллег 
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