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Англия
14 июля 2025, 13:37 |
74
0

Список игроков с наибольшим количеством ключевых передач в сезоне 2024/25

Хавбек «МЮ» возглавляет рейтинг

14 июля 2025, 13:37 |
74
0
Список игроков с наибольшим количеством ключевых передач в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон 2024/25 для клубов топ-5 европейских лиг подошел к логическому завершению, что позволяет делать итоговые выводы.

На первом месте по количеству ключевых передач в текущей кампании среди команд топ-5 чемпионатов Европы оказался хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (181 в 66 матчах).

В первую тройку также вошли полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих (168 в 65 матчах) и нападающий «Барселоны» Рафинья (165 в 65 матчах).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством ключевых передач (2024/25)

  1. Бруну Фернандеш: 181 ключевая передача, 66 матчей
  2. Йозуа Киммих: 168 ключевых передач, 65 матчей
  3. Рафинья: 165 ключевых передач, 65 матчей
  4. Майкл Олисе: 141 ключевая передача, 63 матча
  5. Райан Шерки: 135 ключевых передач, 50 матчей
  6. Усман Дембеле: 135 ключевых передач, 60 матчей
  7. Ашраф Хакими: 126 ключевых передач, 63 матча
  8. Коул Палмер: 125 ключевых передач, 56 матчей
  9. Алехандро Гримальдо: 119 ключевых передач, 52 матча
  10. Педри: 117 ключевых передач, 69 матчей
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Бруну Фернандеш Рафинья Диас Йозуа Киммих Райан Шерки Майкл Олисе статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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