Список игроков с наибольшим количеством ключевых передач в сезоне 2024/25
Хавбек «МЮ» возглавляет рейтинг
Сезон 2024/25 для клубов топ-5 европейских лиг подошел к логическому завершению, что позволяет делать итоговые выводы.
На первом месте по количеству ключевых передач в текущей кампании среди команд топ-5 чемпионатов Европы оказался хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (181 в 66 матчах).
В первую тройку также вошли полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих (168 в 65 матчах) и нападающий «Барселоны» Рафинья (165 в 65 матчах).
Топ-10 игроков с наибольшим количеством ключевых передач (2024/25)
- Бруну Фернандеш: 181 ключевая передача, 66 матчей
- Йозуа Киммих: 168 ключевых передач, 65 матчей
- Рафинья: 165 ключевых передач, 65 матчей
- Майкл Олисе: 141 ключевая передача, 63 матча
- Райан Шерки: 135 ключевых передач, 50 матчей
- Усман Дембеле: 135 ключевых передач, 60 матчей
- Ашраф Хакими: 126 ключевых передач, 63 матча
- Коул Палмер: 125 ключевых передач, 56 матчей
- Алехандро Гримальдо: 119 ключевых передач, 52 матча
- Педри: 117 ключевых передач, 69 матчей
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de passes clés cette saison (2024/25) (passes qui précèdent un tir) https://t.co/tDeWlLW3GM pic.twitter.com/n7FiVuUwZl— PopFoot (@ThePopFoot) July 14, 2025
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