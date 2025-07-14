Список игроков с наибольшим количеством ключевых передач в сезоне 2024/25

Сезон 2024/25 для клубов топ-5 европейских лиг подошел к логическому завершению, что позволяет делать итоговые выводы.

На первом месте по количеству ключевых передач в текущей кампании среди команд топ-5 чемпионатов Европы оказался хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (181 в 66 матчах).

В первую тройку также вошли полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих (168 в 65 матчах) и нападающий «Барселоны» Рафинья (165 в 65 матчах).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством ключевых передач (2024/25)

Бруну Фернандеш: 181 ключевая передача, 66 матчей Йозуа Киммих: 168 ключевых передач, 65 матчей Рафинья: 165 ключевых передач, 65 матчей Майкл Олисе: 141 ключевая передача, 63 матча Райан Шерки: 135 ключевых передач, 50 матчей Усман Дембеле: 135 ключевых передач, 60 матчей Ашраф Хакими: 126 ключевых передач, 63 матча Коул Палмер: 125 ключевых передач, 56 матчей Алехандро Гримальдо: 119 ключевых передач, 52 матча Педри: 117 ключевых передач, 69 матчей