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14 июля 2025, 13:43 |
328
0

ФИФА согласовала новые стандарты для футболистов. Но есть проблема

Слишком много матчей, слишком плотный календарь

14 июля 2025, 13:43 |
328
0
ФИФА согласовала новые стандарты для футболистов. Но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine.

ФИФА сообщила, что несколько профсоюзов, представляющих игроков, и руководящий орган этого вида спорта достигли консенсуса о необходимости 72-часового периода отдыха между матчами и согласились с тем, что футболистам должен предоставляться минимум 21 день отпуска в конце каждого сезона.

Эти договоренности были достигнуты во время встречи в Нью-Йорке, на которой присутствовали представители профсоюзов футболистов со всего мира. Стоит отметить, что глобальный профсоюз FIFPRO в переговорах не участвовал, поэтому пока неизвестно, будут ли договоренности иметь юридическую силу.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица организации встретились в Нью-Йорке с представителями игроков со всего мира. ФИФА назвала эти обсуждения «прогрессивными», добавив, что здоровье игроков является «главным приоритетом».

«Существует консенсус о том, что между матчами должно быть не менее 72 часов отдыха, а игроки должны иметь период отдыха/отпуска не менее 21 дня в конце каждого сезона», – заявила ФИФА. «Этот период должен регулироваться индивидуально каждым клубом и игроками, в зависимости от их игрового календаря и с учетом действующих коллективных договоров».

Если эти стандарты будут закреплены юридически, то возникнут проблемы из-за большого количества матчей. Строгое соблюдение 72-часового периода может повлечь за собой существенные корректировки расписания некоторых игр и телевизионных контрактов. ФИФА не уточнила, как это будет работать на практике. Европейские команды, участвующие в Лиге Европы поздно вечером в четверг, обычно проводят матчи внутренних чемпионатов в следующее воскресенье. Учитывая строгий 72-часовой перерыв, им придётся ждать до понедельника, чтобы сыграть матч чемпионата.

На данный момент неизвестно, будет ли профсоюз FIFPRO юридически закреплять эти стандарты, учитывая возможные проблемы с календарем в чемпионатах.

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Николай Титюк Источник: Yahoo Sports
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