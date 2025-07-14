Ему угрожали. Известно, почему тренер покинул известный украинский клуб

Сербский специалист Желько Любенович неожиданно покинул расположение полтавской «Ворсклы», расторгнув контракт с полтавским клубом. Официальной причиной считаются семейные проблемы сербского специалиста.

Однако, по информации источника, у тренера возник конфликт внутри клуба. Агенты, которые представили Любеновича в «Ворскле», начали навязывать тренеру свои решения кадровых проблем. Кроме этого, Любенович получал от этих же агентов угрозы. Именно по этим причинам тренер решил покинуть полтавский клуб.

Ранее стало известно, кто будет тренировать Ворсклу после ухода Любеновича