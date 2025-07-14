Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ему угрожали. Известно, почему тренер покинул известный украинский клуб
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 22:20 |
1591
0

Ему угрожали. Известно, почему тренер покинул известный украинский клуб

Желько Любенович больше не будет тренировать «Ворсклу»

14 июля 2025, 22:20 |
1591
0
Ему угрожали. Известно, почему тренер покинул известный украинский клуб
ФК Ворскла. Желько Любенович

Сербский специалист Желько Любенович неожиданно покинул расположение полтавской «Ворсклы», расторгнув контракт с полтавским клубом. Официальной причиной считаются семейные проблемы сербского специалиста.

Однако, по информации источника, у тренера возник конфликт внутри клуба. Агенты, которые представили Любеновича в «Ворскле», начали навязывать тренеру свои решения кадровых проблем. Кроме этого, Любенович получал от этих же агентов угрозы. Именно по этим причинам тренер решил покинуть полтавский клуб.

Ранее стало известно, кто будет тренировать Ворсклу после ухода Любеновича

По теме:
К Руху присоединился легионер, имевший проблемы с пересечением границы
Появились новые детали возможного объединения Металлиста 1925 и Металлиста
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Оттачивается контроль мяча до максимума
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Ворскла Полтава
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14 июля 2025, 08:52 1
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»

Промоутер Джошуа – о реванше Александра и Дюбуа на Уэмбли

ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Футбол | 14 июля 2025, 17:25 11
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»

Инфантино всем доволен

Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 13:40
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 14.07.2025, 23:32
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Бокс | 14.07.2025, 07:12
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 3
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем