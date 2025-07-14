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  4. Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному
Франция
14 июля 2025, 14:42 |
1481
0

Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному

Лукаса Бералдо отпустят только в случае подписания украинца

14 июля 2025, 14:42 |
1481
0
Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бералдо

Бразильский центральный защитник Лукас Бералдо может покинуть французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, 21-летний футболист уже обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его. В ответ боссы парижан поставили игроку 2 условия для его трансфера:

  • его отпустят за сумму не менее 30 миллионов евро;
  • сначала клуб должен подписать для него замену в лице украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

В сезоне 2024/25 Лукас Бералдо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее Луис Энрике обвинил Лукаса Бералдо в поражении в финале клубного чемпионата мира.

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Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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