Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному
Лукаса Бералдо отпустят только в случае подписания украинца
Бразильский центральный защитник Лукас Бералдо может покинуть французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, 21-летний футболист уже обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его. В ответ боссы парижан поставили игроку 2 условия для его трансфера:
- его отпустят за сумму не менее 30 миллионов евро;
- сначала клуб должен подписать для него замену в лице украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.
В сезоне 2024/25 Лукас Бералдо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее Луис Энрике обвинил Лукаса Бералдо в поражении в финале клубного чемпионата мира.
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