Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному

Бразильский центральный защитник Лукас Бералдо может покинуть французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, 21-летний футболист уже обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его. В ответ боссы парижан поставили игроку 2 условия для его трансфера:

его отпустят за сумму не менее 30 миллионов евро;

сначала клуб должен подписать для него замену в лице украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

В сезоне 2024/25 Лукас Бералдо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее Луис Энрике обвинил Лукаса Бералдо в поражении в финале клубного чемпионата мира.