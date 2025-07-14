13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

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Героем матча стал Коул Палмер, который оформил дубль и сделал ассист на Жоао Педро.

Это второй трофей клубного чемпионата мира для Челси (2021, 2025), еще один раз синие проиграли в финале (2012).

Для ПСЖ это было первое участие в финалах и клубных чемпионатах мира вообще.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Луиса Энрике и Энцо Марески.

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Энцо Марески на финал КЧМ