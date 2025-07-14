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  4. ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Энцо Марески на финал КЧМ
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 12:37 |
168
0

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Энцо Марески на финал КЧМ

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14 июля 2025, 12:37 |
168
0
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Энцо Марески на финал КЧМ
Коллаж Sport.ua

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал Коул Палмер, который оформил дубль и сделал ассист на Жоао Педро.

Это второй трофей клубного чемпионата мира для Челси (2021, 2025), еще один раз синие проиграли в финале (2012).

Для ПСЖ это было первое участие в финалах и клубных чемпионатах мира вообще.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Луиса Энрике и Энцо Марески.

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Энцо Марески на финал КЧМ

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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