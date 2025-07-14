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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 12:59 | Обновлено 14 июля 2025, 13:08
205
0

Провальные 45 мин. ПСЖ впервые за 2 года пропустил 3 гола в первом тайме

Парижане потерпели фиаско в финале КЧМ

14 июля 2025, 12:59 | Обновлено 14 июля 2025, 13:08
205
0
Провальные 45 мин. ПСЖ впервые за 2 года пропустил 3 гола в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 июля, прошел финальный поединок клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в городе Ист-Резерфорд. В главном матче турнира сошлись «Челси» и ПСЖ.

Действующий обладатель Лиги чемпионов провалил ожидания всех фанатов и уступил лондонскому клубу со счетом 0:3.

ПСЖ пропустил все три мяча в матче еще в первом тайме, чем обновил свой антирекорд.

Последний раз ПСЖ пропускал три гола в первой половине игры – 11 февраля 2023 года, когда «Монако» одолел парижан в Лиге 1 (1:3).

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Андрей Витренко Источник: Трибуна
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