Провальные 45 мин. ПСЖ впервые за 2 года пропустил 3 гола в первом тайме

В воскресенье, 13 июля, прошел финальный поединок клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в городе Ист-Резерфорд. В главном матче турнира сошлись «Челси» и ПСЖ.

Действующий обладатель Лиги чемпионов провалил ожидания всех фанатов и уступил лондонскому клубу со счетом 0:3.

ПСЖ пропустил все три мяча в матче еще в первом тайме, чем обновил свой антирекорд.

Последний раз ПСЖ пропускал три гола в первой половине игры – 11 февраля 2023 года, когда «Монако» одолел парижан в Лиге 1 (1:3).