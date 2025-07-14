Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ

Я ожидал, что «ПСЖ» выиграет КЧМ. Предполагал это еще до его старта, но после выхода команды в финал для меня все было совершенно понятно. Верил, что «Челси» будет сопротивляться, но знал, что «синие» имеют просто значительно меньше инструментов для того, чтобы победить. Однако они это сделали. Да еще и как – со счетом 3:0. У «ПСЖ» близкий к нулю показатель ожидаемых голов и 0 явных голевых моментов – это шокирует. Пожалуй, наиболее показательная статистика – удары в последние 30 минут игры. По ним 4:2 в пользу «Челси». То есть «синие» были опаснее и острее при счете 3:0, чем их соперники с мотивацией атаковать всем составом для возвращения в игру. Еще вот что могу добавить: в стартовом составе англичан только 2 футболиста получили балл ниже, чем лучший исполнитель в составе французов. «Чистая» победа, выигранные индивидуальные дуэли почти на каждом участке поля.

В этом тексте попробуем найти причины триумфа «Челси», а еще немного покритикуем «ПСЖ». Наконец-то команда дала такую возможность – надо за нее цепляться.

1. «ПСЖ» не дали выбрать сценарий для игры. С «Реалом» французы решили сыграть радикально первым номером (68% владения), с «Баварией» – радикально вторым (84% действий на половине парижан). В обоих случаях «ПСЖ» доказывал, что выбранный сценарий для него – крайне комфортный. А с «Челси» не получилось. Причины две. Во-первых, это отсутствие конкретики собственной: «ПСЖ» и не отдал мяч, и не присвоил его себе полноценно. Как будто застыл в полупозиции. Во-вторых, «Челси» начал поединок в бешеном темпе, что не дало возможности парижанам определиться по ходу, во что именно они собираются играть. В итоге вплоть до перерыва не было понятно, какой вообще у «ПСЖ» план на поединок. За это целесообразно ругать одних и хвалить других. Для себя не определился, какая из причин имела больший вес.

2. Прессинг «Челси» не сработал «напрямую». У «синих» за матч 9 перехватов и 13 отборов, в сумме только 1 такое действие – на чужой половине поля. То есть возвращать мяч себе высоко не удавалось – и это о классе «ПСЖ». Французы не контролировали игру, но не привозили моменты на свои ворота. Однако прессинг «Челси» – еще и об интенсивности, а этот темп, как уже сказал ранее, не дал «ПСЖ» определиться с тем, во что команда собирается играть. Да и прессинг-действия не должны всегда заканчиваться отбором или перехватом, иногда их главная цель – помешать сопернику развить атаку. Это удалось. «ПСЖ» с запасом стал лучшим в ЛЧ по количеству ударов после контратак (36, во всех остальных – не более 21). А в финале КЧМ не пробил ни разу в результате быстрого выпада. То есть прессинг «Челси» работал – просто не на отборы и перехваты на чужой трети поля.

3. Фаворит плохо начинает топ-матч и выигрывает – известный троп. В какой-то момент, минуте где-то на 15-й, казалось, что так и будет: «Челси» выглядит более живым и интересным, но не может конвертировать свой контроль над темпом игры и отсутствие какого-либо контроля над событиями у «ПСЖ» в голы. Мы уже видели похожий финал ЛЧ год назад, когда «Боруссия» была лучше «Реала» до перерыва – но не реализовала свои шансы и уступила в итоге (0:2). В конце концов, в поединках, которые складываются таким образом, решающее значение имеют реализация и возможность/невозможность аутсайдера продолжать играть на топ-уровне все 90 минут. Вчера «Челси» имел реализацию, а несколько подсел уже при счете 3:0, когда мог себе это позволить.

4. Кукурелья именно играет в футбол, а не работает футболистом. Вот то решение еще при счете 0:0 блокировать прострел, а не удар Дуэ – топ. Стандартное действие здесь – до последнего перекрывать линию паса и перед самым ударом бросаться на него, чтобы увеличить шансы команды на спасение. Так поступили бы 98% футболистов, потому что это база, фундамент. Но испанец не сделал этого, потому что вчера он не работал по профессии – а играл в свою любимую игру. Он хотел обмануть Дуэ, показывал, что линия паса открыта – но потом среагировал. Обманул. Это дерзко, а еще – очень красиво. Приятно видеть, что даже в финале КЧМ кто-то не работает, а просто получает удовольствие от процесса. Марк, браво!

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5. Ближе к 20-й минуте «Челси» отказался от радикального прессинга, чем доказал, что имеет не только план А. Причина изменений? Либо Мареска заранее закладывался только на 15-20-минутный ударный отрезок, либо увидел, что «ПСЖ» даже под таким давлением не теряет на своей трети – и отказался от идеи. Как бы то ни было, хуже не стало. Темп игры несколько снизился, поэтому французы получили немного больше времени думать с мячом в ногах, но столкнулись с новой проблемой: «Челси» элитным образом перекрывал центр. Почти 3 опорника, а еще – Палмер и центральные защитники, готовые выдвигаться за оппонентами высоко. Безумная концентрация исполнителей в зоне. Тройка центра поля «ПСЖ» – возможно, лучшая в мире. Но здесь она не имела шансов, потому что против нее была целая толпа.

6. «ПСЖ» оказался не готов полностью перенести игру на фланги. Другого варианта не было. Хотя, справедливости ради, и с флангами атаки не все было хорошо: например, Нету отрабатывал по Хакими настолько низко, что моментами садился в линию обороны 5-м защитником. То есть Мареска был круто готов ко всем стандартным приемам «ПСЖ» на мяче: и центр перекрыл, и за Дембеле сказал выдвигаться, и к Хакими игрока приставил. Видимо, парижанам оставалось только окончательно «забить» на центр поля и атаковать только по самой бровке, однако это не их футбол. Они не были готовы так играть. После перерыва попытались атаковать более акцентированно именно слева и справа – стало лучше, но было уже поздно. Кажется, Энрике также был в шоке от качества подготовки Марески к игре – и 45 минут просто приходил в себя. Надо было реагировать раньше.

7. «Челси» нащупал, на мой взгляд, главную слабость «ПСЖ»: он плохо защищается на пространстве. Футболисты не успевали расставиться после потерь мяча – а соперник уже выходил на ударную позицию. Не то чтобы с «ПСЖ» никто до сих пор не играл на встречных курсах. Нет, играли. Например, «Ливерпуль». Но тот, пусть и был опасен на пространстве (берем только 2-й матч), позволял и сопернику создавать не меньше из быстрых атак. И после «Ливерпуля» все поняли: так с «ПСЖ» играть нельзя. «Челси» доказал, что все-таки можно. Главное – то, как будешь защищаться, когда французы полетят вперед быстро. Нужно иметь в центре исполнителей, которые прекрасно выбирают позицию и умеют удачно использовать тактический фол; нужно иметь футболистов, каждый из которых готов играть в том числе в обороне. «Челси» таких имел. Поэтому не просто выжил в сценарии с обоюдными атаками на пространстве – еще и победил в нем.

8. Первый тайм в исполнении «ПСЖ» – точно не провальный. Соперник имел 4 момента – и трижды забил. Это о топ-реализации. «Челси» не разрывал оппонента до перерыва. Имел преимущество и заслуживал вести в счете, но наиболее логичный итог тайма – 1:0 или 2:1, точно не 3:0. Даже по явным голевым моментам до перерыва только 2:0. Обычно это «ПСЖ» забивает больше ожидаемого в топ-матчах, потому что имеет элитных исполнителей, которые способны пробить с точки 0.05 xG – и отличиться в 10-20% случаев, а не 5%. Однако на этот раз элитный исполнитель был и у другой команды. Палмер сыграл идеально в каждом из голевых эпизодов. В решающие моменты он играл против «ПСЖ» как футболист «ПСЖ». Если так, то это уже готовая звезда, с которой можно выигрывать все, а не только КЧМ. Начинаю понемногу понимать, почему «Челси» не берет себе в атаку других исполнителей мирового уровня: коллектив уже определился со своим лидером, который будет приносить ему титулы на протяжении многих лет.

9. Как по мне, рефери был несколько предвзятым. В первом тайме показал пару желтых карточек футболистам «Челси» за неспортивное поведение, а во втором в ситуациях, когда аналогичным образом действовали игроки «ПСЖ», их не наказывал желтыми, как будто не замечал мелких проявлений грубости (как, например, когда Руис лежа ударил по ноге соперника). «Горчичники» для лондонцев – это еще и о незрелости. У вас преимущество в счете в несколько голов, у соперника есть быстроногие исполнители, а ваша команда – та, которая всегда получает хотя бы несколько желтых за матч. Зачем подставлять себя и рисковать получить удаление? На этот раз это ружье не выстрелило – а в следующий раз команда останется в меньшинстве сразу после перерыва. «Челси» выиграл большой трофей, но коллектив еще немного рано называть зрелым.

10. Красная – чистая, потому что это откровенно грубая игра. Раз уж заговорили о рефери – давайте добьём вопрос. Травмы нет, но действительно ли нам нужно было ждать, чтобы Марку вырвали волосы, чтобы зафиксировать намерение нанести вред сопернику со стороны Невеша? Если наказывать за такое только желтой карточкой, то Кукурелья в конце игры не будет отличаться прической от Марески. Намерение нанести физический вред сопернику должно наказывать красной карточкой – дерганье за волосы это или пощечина. А уже всевозможные дисциплинарные комиссии должны решать, где это дисквалификация на 2 матча, а где – на 5. Поэтому решение судьи – правильное. Пока рефери смотрел повторы, я писал себе, что нашел единственный недостаток Невеша – чрезмерная экспрессивность. По сравнению с Витиньей или Дембеле он вообще бешеный.

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Собирался также писать о незрелости – но после объявления решения судьи португалец сразу побежал за ближайшую линию поля. Не спорил. Не показывал, как недоволен. Не прощался со зрителями аплодисментами. Быстро убежал, чтобы не красть у команды время на спасение. При счете 0:3 на последних минутах игры. На этот раз это не помогло и не могло помочь, но в следующий раз такое поведение любого футболиста «ПСЖ» даст команде нужное время – и она сможет спасти матч. Это очень зрело – и очень контрастирует с глупым решением дернуть соперника за волосы. Невеш принял худшее решение, осознал это и после этого принял лучшее из возможных. Дело в том, что он вырастет – и больше не получит красную карточку за такую глупость. Но если он настолько профессионально ведет себя после ошибок уже сейчас, то почти наверняка сохранит это качество. Не лучший его матч, недопустимое действие в отношении Кукурельи – но фантастическая реакция. Это будущая суперзвезда.

11. Из-за шоу организаторов перерыв затянулся – и это должно было пойти на пользу «ПСЖ». Потому что французы, во-первых, отстают, поэтому им больше времени на изменения – лучше, и, во-вторых, имеют большее количество игровых инструментов, поэтому более длительный, чем стандартный, перерыв – шанс для тренера понятно объяснить, на какую систему команде стоит перейти. Считаю это нечестным по отношению к «Челси», потому что из-за сомнительной организации финала коллективы оказались в несколько неравных позициях в раздевалках. Если бы «синие» имели преимущество не 3:0, а, например, 1:0 и пропустили бы сразу после перестройки «ПСЖ» после перерыва, частично виновными в этом были бы и организаторы. Потому что есть правила футбола, где антракт – 15-минутный. Если бы перерыв сократили до 5-10 минут, все бы говорили, что «они помогают англичанам». А так помогли «ПСЖ». Хоть отдельный фестиваль устраивайте в перерыве – но укладывайтесь в отведенное время. Потому что главные звезды вечера – футболисты, а не певцы и певицы.

12. «ПСЖ» не хватило эмоций. Понятно, что стартовый план с неопределенной манерой игры – плохо, качественно подготовленный соперник – ужасно. Но приговор – именно отсутствие эмоций. Не то чтобы «ПСЖ» не хотел выиграть. Хотел. Но команда провела тяжелый сезон, где в плей-офф ЛЧ только с «Брестом» играла вообще без конкуренции. Уже на КЧМ сыграла с «Атлетико», «Баварией» и «Реалом». «Челси» не имел таких соперников в борьбе на вылет, когда нервы на пределе. Было ощущение, что «ПСЖ» оставил все свои эмоции на предыдущих стадиях. Вы же видели, насколько равнодушно реагировали футболисты, когда команда пропускала? И это не списать на незаинтересованность в КЧМ, потому что раньше эти же футболисты активно праздновали голы в ворота «Баварии» и «Реала».

Мы часто говорим о том, что 70+ матчей за сезон – это слишком много для футболистов с физической точки зрения. Но не говорим о том, что это слишком много и с психологической. Ты выгораешь. Задача тренера довольно часто – произнести пламенную речь в раздевалке перед игрой. Но он не может делать это каждую неделю. Он сделал это перед полуфиналами и финалом ЛЧ. Перед игрой с «Реалом» и перед поединком против «Баварии». Однако человеческая психика такова, что ты не можешь воспринимать вообще все матчи как самые важные в сезоне. Где-то ты должен выходить на поле с пониманием, что здесь в случае поражения ты не потеряешь все. А у «ПСЖ» уже несколько месяцев подряд таких поединков почти нет. Каждый раз – самый важный/исторический/главный в сезоне. Это утомляет. А потом тренер не находит слов, чтобы заверить исполнителей, что вот это всё были неважные матчи – а важный на самом деле вот этот. Многие скажут, что «ПСЖ» не смог настроиться. Я же считаю, что не нашел эмоций. Это несколько разные вещи.

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13. «ПСЖ» хорошо отреагировал после перерыва. Какая-то незрелая команда раскрыла бы игру в обе стороны – пропустила бы 4-й и окончательно попрощалась бы с мечтой о победе. Вместо этого французы прибрали мяч к ногам (66% владения и 93% точности пасов в стартовые 19 минут) и начали наносить удары (4:0 на отрезке). Если бы Дембеле забил, команда бы вернулась в игру. «ПСЖ» не был близок к спасению – но это совсем не случай «Реала», который в полуфинале после 0:3 до перерыва ничего не предложил в финальные 45 минут. Париж предложил – просто «Челси» выстоял.

14. Не понимаю, как кто-то может говорить, что КЧМ – турнир, который никому не интересен. После перерыва в первые 15 минут «ПСЖ» сыграл раз 5-6 прямо на грани фола, когда «Челси» уже всем составом останавливался, потому что видел нарушение – но рефери давал играть. Парижане не нашли эмоций на первый тайм – но отыскали их на второй. Видимо, 0:3 было для них оскорбительно. Когда команда демонстрирует ТАКУЮ реакцию на неудачу после перерыва, отказывать ей в желании невозможно. «ПСЖ» хотел выиграть турнир. «Челси», кстати, тоже: я не так часто вижу, как тренер не может сдержать эмоций и расплывается в улыбке, борясь с ней, еще до финального свистка, а здесь Мареска делал именно это. Он был счастлив победить в финале КЧМ и особенно – «ПСЖ». Говорят, ФИФА платит тренерам и футболистам так много, что они могут говорить о турнире только хорошо. За эту эмоцию Мареске также заплатили? Если да, то речь идет о нескольких десятках миллионов, потому что лучшей рекламы КЧМ быть не могло.

15. Очень большое значение имели индивидуальные перформансы. Санчес совершил несколько топ-сейвов и усложнил процесс расставания с ним. Густо «съел» Хвичу и окончательно утвердил мнение, что в защите должен играть именно он. Нету доказал, что Хакими не так уж и страшен, если команда имеет готового пахать без мяча и персонально с Ашрафом вингера. А еще Бералдо проиграл несколько важных единоборств – и дал понять, что Пачо – все же другой уровень. «ПСЖ» нужен сзади монстр дуэлей. Поэтому переход Забарного – несколько сомнительный для Ильи. Он хуже в этом аспекте, чем Пачо, а Маркиньос заканчивать карьеру пока не собирается. Если как-то суммировать абзац, то примерно так: матч четко выделил незаменимых в одной команде и несколько более слабых, чем другие, во второй. Есть ощущение, что поединок окажет существенное влияние на действия клубов на трансферном рынке летом.

16. Именно этот счет может дать командам больше всего. «Челси» почувствует уверенность в своих силах и поймет, что он может быть топ-клубом – если не на дистанции, то в отдельно взятых поединках с элитными оппонентами точно. «ПСЖ» осознает, что еще имеет немалое пространство для роста. До финала казалось, что команда может игнорировать летнее ТО – а теперь мысль о 2-3 прицельных трансферах кажется вполне себе обоснованной. Если бы «ПСЖ» победил или «Челси» выстрадал бы какую-нибудь минимальную победу 1:0 не по игре, коллективы не стали бы лучше – а теперь могут. Финал КЧМ намекнул и напомнил обоим, что развитие возможно.

17. «ПСЖ» провел нормальный матч, а «Челси» – идеальный. Вроде бы французская команда проиграла 0:3, но это не ощущается разгромом. Без попытки Дилепа англичане имели шансов меньше, чем на единицу xG. То есть лучшее в их атаке – реализация, причем персонально Палмера. Это не провал обороны «ПСЖ». Да и в атаке разве провал? Команда делала то, что и обычно, создала несколько неплохих моментов – но не забила из-за сейвов вратаря. Парижане имели немного шансов, но не из-за технических ошибок при работе с мячом – из-за плана соперника. После 0:3 могли вернуться в игру, вышли на второй тайм с верой в спасение и сделали матч тяжелым для «Челси». По цифрам это победа «синих», но не разгромная. Значит, «ПСЖ» провел неплохой поединок. Но все же 0:3, потому что «Челси» был намного лучше – и выдал свой лучший перформанс за несколько лет. Получилось все в обороне, многое в атаке. На фоне безусловно мастеровитого «ПСЖ» команда выглядела лучше и отрезками даже интереснее. И ни разу не «выключилась», не было промежутка времени, когда «Челси» потерял бы контроль над игрой.

«ПСЖ» не заслужил комплиментов, но и существенной критики – тоже. А вот этот «Челси» заслужил признание. 17-матчевая серия Палмера без голов в предыдущем сезоне несколько настораживает, поэтому давайте скажу осторожно: если «Челси» найдет топ-бомбардира до конца осени и приобретет сильного вратаря летом (Санчес вчера – топ, но на дистанции – нет), сможет побороться даже за титул АПЛ. Мне было грустно в мае, когда в ЛЧ вместо «Астон Виллы», которая впечатлила против «ПСЖ», вышел сырой «Челси». Больше нет. Потому что «Челси» против «ПСЖ» впечатлил еще больше.