«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко

Авторитетный британский журналист Генри Винтер анонсировал уход украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Так, бывший главный футбольный обозреватель издания The Times в Twitter написал, что следующая неделя будет хорошей для «канониров», ведь они пополнят состав сразу тремя новичками – Нони Мадуэке, Кристианом Москерой и Виктором Дьокерешем.

Также Винтер, который имеет в соцсети 1,3 млн подписчиков, добавил, что в ближайшие семь дней «Арсенал» должен получить доход от потенциальных продаж Якуба Кивора, Рис Нельсона, Леандро Троссара, Фабиу Виейры и непосредственно украинца.

Ранее Зинченко узнал, куда может перейти после провала с «Миланом».