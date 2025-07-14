«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко
Александр покинет Арсенал
Авторитетный британский журналист Генри Винтер анонсировал уход украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».
Так, бывший главный футбольный обозреватель издания The Times в Twitter написал, что следующая неделя будет хорошей для «канониров», ведь они пополнят состав сразу тремя новичками – Нони Мадуэке, Кристианом Москерой и Виктором Дьокерешем.
Также Винтер, который имеет в соцсети 1,3 млн подписчиков, добавил, что в ближайшие семь дней «Арсенал» должен получить доход от потенциальных продаж Якуба Кивора, Рис Нельсона, Леандро Троссара, Фабиу Виейры и непосредственно украинца.
Ранее Зинченко узнал, куда может перейти после провала с «Миланом».
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