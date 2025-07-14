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  4. «Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко
Англия
14 июля 2025, 12:31 |
498
0

«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко

Александр покинет Арсенал

14 июля 2025, 12:31 |
498
0
«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный британский журналист Генри Винтер анонсировал уход украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Так, бывший главный футбольный обозреватель издания The Times в Twitter написал, что следующая неделя будет хорошей для «канониров», ведь они пополнят состав сразу тремя новичками – Нони Мадуэке, Кристианом Москерой и Виктором Дьокерешем.

Также Винтер, который имеет в соцсети 1,3 млн подписчиков, добавил, что в ближайшие семь дней «Арсенал» должен получить доход от потенциальных продаж Якуба Кивора, Рис Нельсона, Леандро Троссара, Фабиу Виейры и непосредственно украинца.

Ранее Зинченко узнал, куда может перейти после провала с «Миланом».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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