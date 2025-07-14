Не нужен главному тренеру. Украинский футболист покинет клуб АПЛ

Новичок Английской Премьер-лиги – «Сандерленд» – продолжает формировать состав на сезон 2025/26 и готовиться к борьбе в элитном дивизионе.

По информации британской прессы, главный тренер Режис Ле Бри определился с футболистами, которые не нужны команде и с высокой вероятностью покинут состав «черных котов».

«Сандерленд» не заинтересован в услугах центрального защитника Джо Андерсена, центрального полузащитника Джея Матеты, флангового полузащитника Абдулае Ба, правого вингера Яна Поведы, форвардов Луиша Семеду и Назария Русина. Англйиский клуб попытается найти для этих игроков новые команды.

Русин перебрался в Англию в сентябре 2023 года из луганской «Зари». Тогда клуб Украинской Премьер-лиги получил за трансфер 2,5 млн евро. Ориентировочная стоимость украинца составляет 1,5 млн евро.

С января 2025 года футболист играл на правах аренды за хорватский «Хайдук». Русин сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился забитыми голами, но отдал одну результативную передачу. Контракт форварда с командой Премьер-лиги действует до июня 2027 года.